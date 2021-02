Dramat Lempart. Poparcie dla Strajku Kobiet szybko topnieje [SONDAŻ]

Strajk Kobiet mimo wielkiej promocji w mediach nie przyciąga wielu uczestników. Sondaż pokazuje, że zaledwie 10,8 proc. Polaków go popiera i w nim uczestniczy.

Pracownia SW Research postanowiła sprawdzić, czy Polacy popierają i uczestniczą w Strajku Kobiet. Pytanie zdane uczestnikom badania brzmiało: „Czy popiera Pani/Pan protesty przeciwko orzeczeniu Trybunały Konstytucyjnego ws. aborcji?”.

Sondaż opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”. Wyniki nie są raczej optymistyczne dla feministek.

52,9 proc. ankietowanych wskazało, że protesty popiera… ale w nich nie uczestniczy. Kanapowa siła nie jest raczej tym, na co liczyły liderki protestów.

10,8 proc. ankietowanych twierdzi, że popiera protesty i uczestniczy w nich. To bardzo niewiele, co można było zobaczyć na ostatnich protestach.

Z kolei 24 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że nie popiera protestów przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji. Natomiast 12,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

– Częściej poparcie dla protestów przeciwko orzeczeniu TK wyrażają kobiety (67 proc. vs 60 proc. mężczyzn), osoby w wieku 35-49 lat (66 proc.) oraz badani z wykształceniem wyższym (65 proc.). Takiego zdania są też częściej osoby o dochodzie od 3001 do 5000 zł netto (70 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (75 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, Senior Project Manager w SW Research.

Wśród osób, które aktywnie uczestniczą w protestach, największy odsetek stanowią osoby w wieku 18-24 lata (aktywny udział w protestach deklaruje 15,1 proc. ankietowanych w tej grupie).

Źródło: Rzeczpospolita