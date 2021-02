Historia alternatywna wg Netflix. Szefem Wikingów zostaje ciemnoskóra kobieta

W następnym serialu platformy Netflix o Wikingach w rolę gubernatora Norwegii wcieli się kobieta. Będzie to duńsko-szwedzka ciemnoskóra piosenkarka z kręgu pop i jazzu Caroline Henderson.

Będzie przedstawiona jako „wielki wojownik” i „tolerancyjny przywódca”, władczyni Kattegat, miasta, w którym rozgrywa się akcja oryginalnej serii.

Jak donosi witryna Express, Caroline Henderson zagra zarządcę Norwegii Jarla Haakona.

Będzie to jej największa jak dotąd rola ekranowa. Nawet jeśli serialowy Jarl Haakon okaże się nie mieć wiele wspólnego z żadną postacią historyczną, to tworzenie alternatywnej historii przez Neteflixa budzi wątpliwości.

Zwłaszcza, że coraz gorzej edukowana w szkołach młodzież, właśnie z takich filmów i seriali czerpie swoją wiedzę o historii. Jak mawiał już jednak staruszek Marks, podobno nie chodzi o to, by świat opisywać, ale go zmieniać…

To nie pierwszy raz, kiedy w decyzje o obsadzie quasi-historycznych filmów są podejmowane w oparciu o polit-poprawnościowe kryteria. Np. te dotyczące różnorodności płciowej czy etnicznej.

Zawsze mogą się wytłumaczyć, że „Vikings: Valhalla” to serial fabularny, ale i tak doskonale wiedzą co czynią…

Źródło: VA/ WP