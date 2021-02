Nowotwór prosto ze sklepu? Rakotwórczy preparat w popularnych produktach

W Niemczech rakotwórczy glifosat jest zakazany, jednak w polskich sklepach można znaleźć go w wielu produktach. Pokazuje to badanie przeprowadzone przez FoodRentgen na dziesięciu dostępnych markach kasz gryczanych.

W raporcie przygotowanym przez FoodRentgen i Fundacja Konsumentów możemy przeczytać o wynikach badaniach dotyczących zawartości glifosatu w dziesięciu losowo wybranych kaszach gryczanych, które są dostępne w polskich supermarketach.

Glifosat w kaszy gryczanej

Badacze z FoodRentgen wybrali losowo dziesięć kasz gryczanych, które poddano badaniu pod względem zawartości w nich glifosatu, preparatu, który potencjalnie może powodować raka.

Z dziesięciu kasz, które przebadano zaledwie cztery były wolne od zawartości rakotwórczego glifosatu. Dwie z nich były oznaczone jako produkty „bio”. W kolejnych dwóch produktach normy glifosatu nie przekraczały dopuszczalnej europejskiej normy.

W przypadku czterech produktów wykazano przekroczenie dopuszczalnej unijnej normy, od 3 do 7 razy. Badanie przeprowadzono w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, a o wszystkim została poinformowana Państwowa Służba Sanitarno-Epidemiologiczna.

Glifosat w kaszach jaglanych

Wyniki badania są podobne do tych opublikowanych w raporcie na podstawie dwóch badań, przeprowadzonych przez tą samą firmę na kaszach jaglanych na przełomie 2019 i 2020 roku. Wówczas także wykazano przekroczenie norm w czterech produktach.

Co ciekawe według pierwszego z nich cztery kasze miały wyraźnie przekroczony poziom glifosatu, kolejne dwie miały natomiast wyniki na granicy dopuszczalnych norm. W drugim badaniu również sześć kasz miało przekroczone normy. Nie był to jednak ten sam zestaw kasz.

Szkodliwość glifoastu

Glifosat do produkcji wprowadzili do użytku na początku lat 70. chemicy z firmy Monsato. Wokół glifosatu narosło wiele kontrowersji, jednak nie podjęto wobec niego żadnych oficjalnych działań, jest obecny w bardzo wielu produktach, które na co dzień spożywamy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia „glifosat jest potencjalnie rakotwórczy dla ludzi”. Prowadzono także badania pod względem jego przyczyniania się do chorób takich jak cukrzyca, autyzm, celiakia, nietolerancja glutenu i niepłodność.

Przypominamy rozmowę na ten temat Marcina Bustowskiego z NCzasTV:

Źródło: wp.pl/o2.pl/nczas.com