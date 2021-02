Protesty uliczne w Danii przeciw „paszportom szczepionkowym” [VIDEO]

Setki ludzi wyszły na ulice Kopenhagi, protestując przeciwko przyszłemu paszportowi szczepionkowemu. Takie pomysły pojawiają się w krajach skandynawskich coraz mocniej.

W sobotę 7 lutego manifestację zorganizowała grupa „Men in Black Denmark”. Ta sama organizacja demonstrowała już w Kopenhadze 23 stycznia 2021 roku. W ich pochodzie widać było spore spektrum postaw, od anarchistów i skrajnej lewicy, po wolnościową prawicę.

Grupa „Men in Black Denmark” jest bardzo aktywna na Facebooku. Teraz zorganizowali więc pod parlamentem, by poprzeć „wolność wyboru” i potępić „przymus i dyktaturę szczepień”, do czego prowadzi wprowadzenia owego szczepionkowego „paszportu”. Pomimo mrozu na wiec przybyło kilkaset osób.

Dania idzie śladem krajów, które wystawiają elektroniczne świadectwo szczepień przeciwko Covid-19, co ma ułatwiać w przyszłości podróżowanie, ale też zapewnić dostęp do wydarzeń sportowych lub kulturalnych, a nawet wstęp do restauracji.

Organizacja zupełnie słusznie uważa, że takie uprzywilejowanie osób zaszczepionych zadaje kłam tezie o „dobrowolności” przystąpienia do szczepienia i ogranicza wolności jednostki. Tym bardziej, że Danii szczepienie jest zalecane, ale nie obowiązkowe.

Demonstranci maszerowali z pochodniami w centrum duńskiej stolicy, skandując „Mamy dość!”, „Wolność dla Danii”. Nieśli też portret szefowej duńskiego rządu Mette Frederiksen upozowanej na północnokoreańskiego dyktatora Kim Dzong-una. Dwa tygodnie wcześnie, na podobnej manifestacji kukłę duńskiej premier spalono.

Władze ściągnęły duże siły policji, ale manifestacja przebiegła w spokoju. Manifestacje odbywały się też w innych miastach. W tym skandynawskim kraju liczącym 5,8 miliona ludzi, rząd przedłużył ograniczenia „przynajmniej” do 28 lutego.

Watch as hundreds of people march in a torch-lit anti-#lockdown protest in Aarhus, #Denmark, calling themselves the “Men in Black.”pic.twitter.com/adR1FvZo8L — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) February 1, 2021

"Det skapade ref t filmer där människor lynchats, människor klustrats o bränts. Och det är därför det är så otroligt främmande för #Denmark", säger Nick Haekkerup (S) Justitieminister https://t.co/XvoJgpEDrJ "Men in Black" #Netherlands #USA #migration #eupol #media @Europarl_EN — Ylva Matrisse (@marianmatrisse) January 26, 2021

Źródło: AFP/ Le Figaro