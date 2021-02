W USA czyszczą media z dziennikarzy przychylnych Trumpowi

Fox News Media mówi o likwidacji programu Dobbsa w kontekście zamiany „ramówki” Fox Buisness. Jednak dziennikarz był niewątpliwie gwiazdą tego kanału. Rzeczniczka Fox zapowiedziała pojawienie się w to miejsce nowego programu.

Mogła to być dymisja wymuszona. Stacja i Dobbs zostali pozwani na sumę 2,7 miliarda $ prze firmę Smartmatic, za rozpowszechnianie rzekomych teorii spiskowych na temat ostatnich wyborów prezydenckich.

„Los Angeles Times” informował, że decyzja o zdjęciu emisji była rozważana, zanim pojawiły się donosy Smartmatic. CNN twierdziło, że pomimo tego, że był to najlepiej oceniany program Fox Business Network, to Dobbs generował straty sieci, bo ze względu na jego poparcie dla Trumpa, wielu reklamodawców nie chciało być kojarzone z nim kojarzonych. Pokazuje to, że o treści programów nie decydują widzowie, ale firmy i ich reklamy, a te przeszły na lewą stronę „mocy”.

Lou Dobbs prezentował swój program przez ponad czterdzieści lat. Zaczynał w CNN. Ostatnie dziesięć lat stal za sterami swojego „Lou Dobbs Tonight” w Fox Business. Uważa się, że za jego dymisją stoi stanowisko dotyczące ostatnich amerykańskich wyborów. Mówił o wyborczej „korupcji” i „nieprawidłowościach”. Lewica nie przebacza…

Na jego zwolnienie zareagował także sam Donald Trump i udzielił wsparcia 65-letniemu dziennikarzowi. Były prezydent napisał: „Lous Dobbs jest świetny. Nikt nie kocha Ameryki tak bardzo jak Lou.

@LouDobbs Dobbs was told to hit the bricks as his show has been canceled. “Lou Dobbs Tonight” is Fox Business’s highest rated show. Cannot have a supporter of Trump telling the truth on the air. Make the Murdoch sons look bad at the country club https://t.co/rXBNkntuwZ

— klsparrow (@klsparrow2) February 6, 2021