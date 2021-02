AstraZeneca nie dla osób starszych. Preparat nie działa też na nowy wariant wirusa z RPA

W Hiszpanii i Portugalii rozpoczęto w poniedziałek dystrybucję szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Astra Zeneca. Służby medyczne obu państw zapowiedziały, że preparat trafi tylko do określonych grup wiekowych i zawodowych.

AstraZeneca nie dla osób powyżej 65. roku życia

Jak poinformowała hiszpańska minister zdrowia Carolina Darias, w poniedziałek przed południem do poszczególnych regionów kraju wyruszyły pierwsze konwoje szczepionki AstraZeneca. Przypomniała, że zostały one dostarczone do Hiszpanii w sobotę.

“W pierwszej dostawie otrzymaliśmy łącznie 196,8 tys. dawek szczepionek tego producenta” – sprecyzowała Darias.

Dystrybucja szczepionek AstraZeneca będzie w Hiszpanii ograniczona limitami wiekowymi i zawodowymi. Szczepionki otrzymają osoby w wieku 18-55 lat. Na początku będą to pracownicy służby zdrowia.

Kierownictwo resortu zdrowia szacuje, że łącznie do końca lutego do Hiszpanii trafi ponad 1,8 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W tym samym czasie służby odbiorą też 2,2 mln dawek od firm Pfizer i Moderna.

W poniedziałek odbiór pierwszego ładunku szczepionek AstraZeneca potwierdziły również władze Portugalii. Sprecyzowały, że konwoje ze szczepionkami do wieczora trafią do kilku dystryktów kraju.

Także portugalski resort zdrowia przewiduje ograniczenia w szczepieniu preparatem AstraZeneca. Szczepionki, według planów ministerstwa, otrzymają osoby poniżej 65. roku życia, głównie pracownicy służby zdrowia i urzędnicy państwowi.

Portugalskie ministerstwo zdrowia stwierdziło, że szczepionka AstraZeneca powinna być stosowana u osób poniżej 65 roku życia. Pojawiły się bowiem zastrzeżenia co do skuteczności preparatu u starszych pacjentów.

Pierwsza partia szczepionek AstraZeneca przybyła do Portugalii w niedzielę w liczbie 42 300 dawek. Tamtejszy resort zdrowia twierdzi, że do tej zgromadziło prawie 390 000 dawek szczepionki Pfizer/BioNTech i 19 200 dawek Moderny.

„Również Niemcy, Francja, Austria i Norwegia oświadczyły, że będą podawać preparat tylko osobom poniżej 65 roku życia, przy czym Polska ograniczy limit do osób poniżej 60. roku życia, a Hiszpania i Włochy do 55. roku życia” – przypomina Reuters.

Szczepionka AstraZeneca nieskuteczna wobec wariantu z RPA

Naukowcy z Uniwersytetu Witwatersrand i Uniwersytetu Oksfordzkiego po przeprowadzeniu analizy podali, że szczepionka AstraZeneca zapewnia minimalną ochronę przed łagodną lub umiarkowaną infekcją odmiany południowoafrykańskiej wśród młodych ludzi.

„Badanie to potwierdza, że ​​koronawirus pandemiczny znajdzie sposoby na dalsze rozprzestrzenianie się w zaszczepionych populacjach” – powiedział Andrew Pollard, z Oksfordu.

„Jednak biorąc pod uwagę obiecujące wyniki z innych badań w Republice Południowej Afryki z wykorzystaniem podobnego wektora wirusowego, szczepionki mogą nadal zmniejszać straty w systemach opieki zdrowotnej, zapobiegając ciężkiemu przebiegowi” – dodał.

Jeśli szczepionki nie będą działać tak skutecznie, jak się spodziewano, przeciwko nowym wariantom, świat może stanąć w obliczu znacznie dłuższej i droższej walki z wirusem, niż wcześniej sądzono” – podaje Reuters.

Szczepionka AstraZeneca była wielką nadzieją dla Afryki, ponieważ jest tania i łatwiejsza w przechowywaniu i transporcie niż jej odpowiednik Pfizera. Zaniżona skuteczność preparatu jest ciosem dla tego kraju.

Tak zwany wariant południowoafrykański, znany naukowcom jako 20I/501Y.V2 lub B.1.351, dominuje w Afryce Południowej i krąży w 41 krajach na całym świecie.

Źródła: Reuters.com, PAP