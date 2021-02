„Bestia z Wadowic” i „****** ***”. Oto co znaleziono w nowej polskiej grze „The Medium”

Krakowskie studio Bloober Team wydało grę „The Medium”. Gra zarobiła na siebie w ciągu 24 godzin, ale gracze odkryli w niej żarty, które nie wszystkim się spodobały.

Nie samym CD Projekt polska scena deweloperska stoi. Oprócz warszawskiego studia jest m.in. krakowskie Bloober Team.

Krakusy wydały niedawno grę „The Medium”. To thriller psychologiczny, który powstał we współpracy z Microsoft.

Gra okazała się sporym sukcesem. Natomiast koszt jej produkcji – 12 mln dolarów, zwrócił się w zaledwie 24 godziny od premiery.

Gracze przemierzający świat odkryli jednak kilka dziwnych napisów, które zrozumieć mogli tylko użytkownicy z Polski. Okazuje się, że twórcy umieścili w „The Medium” kilka „żartów”.

Mimo, że świat gry ma bazować na rzeczywistości Polski lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, to napisy na murach odnoszą się do spraw współczesnych. Jednym z napisów, który rzucił się w oczy graczy, to osiem gwiazdek, który oznacza „Je*** PiS”.

To jednak nie ten napis wzbudził najwięcej kontrowersji. Okazało się, że wśród twórców znaleźli się najwyraźniej fani „Tygodnika NIE” Jerzego Urbana.

Gracze mogli bowiem znaleźć też napis „Bestia z Wadowic”. A wulgarny żart z papieża Jana Pawła II już raczej nie przypadł do gustu wielu użytkownikom.

W The Medium szaleje bestia z Wadowic. 8 gwiazdek też można znaleźć, 😅 pic.twitter.com/wp8v2klLzo — A. 🚀 🐗 (@wpisztutajnic) January 28, 2021

Redaktorzy serwisu polygamia.pl spytać, co podkusiło dewelopera do sięgnięcia po ten materiał i wywołania burzy. Okazało się, że odbyło się to prawdopodobnie bez wiedzy przełożonych.

– Większość z nas w firmie dowiedziała się o tym fakcie z internetu. W Bloober Team pracuje ponad 100 osób – o różnych poglądach politycznych czy religijnych. Jako firma mamy zasadę tolerancji w stosunku do wszystkich bez względu na ich spojrzenie na świat i nie bawimy się w politykę. Błąd zostanie naprawiony w kolejnej aktualizacji – oświadczyło studio.

Źródło: polygamia.pl / Interia