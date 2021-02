Bombowce strategiczne nad stadionem. Historyczny finał Super Bowl [VIDEO/FOTO]

Tegoroczny finał NFL odbył się w niedzielę 7. lutego, a samo widowisko sportowe poprzedził spektakularny przelot nad stadionem potężnych maszyn US Air Force. Ten element sprawił, że pozasportowo był to jeden z najbardziej wyjątkowych meczów finałowych.

Mimo pandemii organizatorzy nie pozwolili, żeby zabrakło fajerwerków zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Nad stadionem Raymonda Jamesa w Tampie na Florydzie, na którym miały zmierzyć się Kansas City Chiefs i Tampa Bay Buccaneers, przy akompaniamencie wielkiego huku przeleciały kultowe bombowce strategiczne B-52, B-1B Lancer oraz B-2 Spirit.

The most exciting 5 seconds in all of sports! What a #SuperBowl #flyover by our @usairforce bomber force. Led by a B-2 from Whiteman AFB & joined by a B-1 from Ellsworth AFB & B-52 from Minot AFB, #SBLV #SuperBowlLV pic.twitter.com/or5fPVZcZw

— Mike Killian (@KillianPhoto) February 8, 2021