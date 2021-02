Bustowski grozi politykom i zapowiada powstanie nowej partii. „Zrobimy wam z d**y jesień średniowiecza” [VIDEO]

Działacz społeczny Marcin Bustowski nagrał nowy film, w którym oskarża polityków. Oberwało się nie tylko PiS. Mężczyzna zapowiada powstaniem nowej partii.

Marcin Bustowski to działacz społeczny, który od lat bierze udział w awanturach z władzą.

Walczył m.in. o prawa rolników, blokując drogi w regionie, ale wygrał także w sądzie z firmą Animex, której zarzucał, iż przetwory przez nią produkowane, zawierają kilkukrotne przekroczenia dopuszczalnych norm zawartych w nich konserwantów.

W ostatnim czasie walczy z lockdownem. Pod siedzibą jeleniogórskiego sanepidu próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania dyrektor sanepidu, któremu zarzucał nękanie lokali gastronomicznych.

W sobotę społecznik został zatrzymany. Funkcjonariusze wyprowadzili działacza zakutego w kajdanki z jego domu i przewieźli na komisariat policji.

Bustowski złożył zawiadomienie przeciwko dyrektor jeleniogórskiego Sanepidu. Zapowiadał także kierowanie kolejnych imiennych zawiadomień do prokuratury wobec innych pracowników tej instytucji.

Deklarował też występowanie do sądu o odszkodowania z ich majątku. Policja twierdzi, że społecznik stosował groźby karalne, ten broni się, że powiedział, że pozbawi ich miejsca pracy.

– Że oni, w nowym systemie, który my stworzymy, po pierwsze nie pozwolimy im, żeby oni mogli funkcjonować w taki sposób bezkarny. Oni będą się musieli określić, czy są po stronie narodu, czy też nie – mówił.

Teraz społecznik nagrał nowy film. W nagraniu zapowiada zarejestrowanie nowej inicjatywy politycznej „Przebudzeni Konsumenci”.

Społecznik skierował poważne oskarżenia pod adresem PiS, ale również całej opozycji. Konfederacji – Krzysztofowi Bosakowi i Robertowi Winnickiemu – zarzucił, że nic nie zrobili z dokumentami, które im wręczył.

– Powstanie formacja prawdziwie polityczna, Polaków oddolna, Ruch Przebudzonych Konsumentów. Ta formacja będzie formacją Polaków, formacją reprezentacji polskich hodowców, polskich rolników, polskich przedsiębiorców. I będzie stała na straży tego, aby policja była policją, a służba w policji była honorem. To do czego dzisiaj wykorzystywani są policjanci jest zhańbieniem munduru policjanta – stwierdził społecznik.

– Mówię poważnie, dostaniecie prywatne akta oskarżenia, będziecie ścigani do ostatniej kropli krwi. Nie popuszczę tego do czegoście się dopuścili. Komendanta Wojewódzkiego będziemy też pociągali do odpowiedzialności (…). Zrobimy wam z dupy jesień średniowiecza – dodał.

