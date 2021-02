„Książka Roku 2020”: Anna Dereszowska zachęca do lektury

Nie każdy pewnie zdaje sobie w ogóle sprawę, że istnieje coś takiego jak plebiscyt na najlepszą książkę danego roku. W świecie wiecznej rywalizacji o wszystko co powierzchowne warto skupić się na tym co świadczy o naszym środku, a nie tylko przewrotnie o „okładce”.

Na swoim instagramowym profilu, Anna Dereszowska przypomina o tym, że konkurs na „Książkę Roku 2020” właśnie ruszył.

„A Wy skąd oddacie swój głos w plebiscycie „Książka Roku 2020”? 📚☺️📖😉” – zapytała obserwatorów pod postem.

To dobrze, że również takie konkursy istnieją. W czasach kultu blichtru, miło skupić się na tym co związane z rozwojem intelektualnym. Kategorii jest wiele, a w nich mnówstwo ciekawych pozycji do przeczytania.

Ciekawi tego, która okładka zdobędzie laur, życzymy wszystkim dobrej lektury, szczególnie w te chłodne zimowe dni.