„The Lancet”: Nie odnotowaliśmy związku pomiędzy noszeniem maseczki a ryzykiem zakażenia

Popularny magazyn naukowy „The Lancet” opublikował badanie, w którym sprawdzono jak zastosowanie masek wpływa na rozprzestrzenianie się koronawirusa. – Nie odnotowaliśmy związku pomiędzy noszeniem maseczki a ryzykiem zakażenia – czytamy.

Badanie przeprowadził w Hiszpanii kilkunastoosobowy zespół naukowców. – Naszym celem była analiza danych z połączonych indeksów przypadków COVID-19 i ich kontaktów, aby zbadać czynniki

związane z przenoszeniem SARS-CoV-2 – czytamy we wstępie.

Pod uwagę wzięto wiele czynników, a badanie miało wiele poziomów, my skupimy się jednak jedynie na kilku fragmentach, które dotyczą stosowania masek i ich wpływu na rozprzestrzenianie koronawirusa.

Ankietując badanych zapytano m.in. o to, czy używali oni masek zasłaniających usta i nos, czy też nie. Jak czytamy na stronie 7 omawianego badania: „nie znaleźliśmy żadnych dowodów na zmniejszenie ryzyka

transmisja u osób, które zgłosiły użycie maski”.

Naukowcy podkreślają, że to odkrycie jest sprzeczne, z tym, co do tej pory sądzono. Podkreślili oni także, że nie posiadali szczegółowych danych dotyczących typu maski (czy była to zwykła maska chirurgiczna czy specjalistyczna), a także nie brano pod uwagę ewentualnego zastosowania lub braku zastosowania innych środków ochronnych, jak dezynfekcja, dystans etc.

Źródło: The Lancet