[TYLKO U NAS] Wywiad z polskim restauratorem pobitym przez brytyjską policję [VIDEO]

Tomasz Sommer przeprowadził wywiad z pobitym przez brytyjskiego policjanta polskim restauratorem. Czym zawinił nasz rodak? Mimo zakazu otworzył swój lokal położony na obrzeżach Manchesteru. Jak całe wydarzenia wyglądało z perspektywy pana Lucjana?

– Wysłali tajnych agentów, moja żona widziała 5-6 policjantów w cywilu. (…) Tych dwóch policjantów, którzy mnie aresztowali przyszli po to, żeby mnie wk**wić. Udało im się, bo taki jestem. Chciałem ich wywalić, nie chcieli wyjść. Chciałem z nimi wyjść na zewnątrz. Zrobiłem błąd, bo nie powinienem z nimi wychodzić za drzwi – powiedział właściciel lokalu.

– Jak przekroczyłem próg, jeden chciał mnie aresztować – opowiadał. Przyznał, że popełnił błąd, ponieważ gdyby został w środku to funkcjonariusze nie mieliby prawa nic zrobić. Co działo się dalej i jak to wyglądało z perspektywy pana Lucjana?

