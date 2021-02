Wojna na górze! Politycy kojarzeni z Gowinem odwoływani z programów TVP

Media publiczne odwołały udział w programach polityków Porozumienia kojarzonych z Jarosławem Gowinem – dowiedział się portal Onet. Może mieć to związek z problemami Jarosława Gowina, który według Sądu Koleżeńskiego nie jest już szefem założonej przez siebie partii.

Jarosław Gowin najprawdopodobniej nie jest już szefem Porozumienia Jarosława Gowina. Tak stwierdził Sąd Koleżeński – pisaliśmy o tym:

Teraz portal onet.pl donosi, że politycy kojarzeni z wicepremierem Gowinem są odwoływani z programów w TVP.

„Chodzi między innymi o poranną audycję w Polskim Radiu 24 i pasmo „Minęła 8/9″ w TVP Info” – podaje Onet.

Jeśli byłaby to prawda, to mogłoby się okazać, że kryzysem w Porozumieniu steruje z góry ktoś, kto chciałby pozbyć się Jarosława Gowina. Choć na temat giętkiego kręgosłupa tego polityka powstało wiele żartów, to zdarzały mu się też lepsze momenty, gdy naprawdę uprzykrzał życie politykom PiS/

Według Sądu Koleżeńskiego do czasu ponownego wyborów prezesa, pełniącym funkcję przewodniczącego w Porozumieniu będzie pełnił Adam Bielan. Jest to o tyle ciekawe, że podczas piątkowego posiedzenia prezydium zarządu Porozumienia przyjęło przez aklamację wnioski o wykluczenie Adama Bielana a także posła Kamila Bortniczuka z partii. W piątek po południu na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina.

Pojawiają się komentarze, że ten konflikt może zabrać PiS-owi większość, ale istnieje też możliwość, że PiS po prostu wchłonie propisowskich posłów Porozumienia.

Źródło: onet.pl, NCzas