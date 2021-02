YouTuber dla żartu udawał złodzieja z nożem. Został zastrzelony

Chciał zdobyć internetową sławę i przez to stracił życie. YouTuber podchodził do ludzi z nożem udając złodzieja. Został zastrzelony.

20-latek Timothy Wilks wraz z kolegą chciał nakręcić „prank” na swój kanał YouTube. Chodziło o to, by nabrać ludzi i zobaczyć jak się zachowają. Wilks podchodził do ludzi z nożem udając złodzieja.

Rzecz działa się południu Stanów, w Nashville w Tennessee. Chłopacy podchodzili do ludzi na parkingu i inscenizowali napad z nożem w ręku.

Pomysł był wyjątkowo głupi. Jeden z mężczyzn do których podeszli, 23-letni David Starnes Jr., poczuł się zagrożony i wyciągnął broń. Sądząc, że sam może zginąć, zastrzelił napastnika z nożem.

Mężczyzna nie wiedział, że to wszystko tylko głupi żart. Policja nie postawiła mu żadnych zarzutów.

Choć wydarzyła się tragedia, to Amerykanie komentujący zdarzenie w mediach społecznościowych dostrzegają tylko jednego winnego tej sytuacji – zastrzelonego Wilksa.

Piszą, że można było „spodziewać się takiego obrotu spraw”. „To, że ktoś będzie próbować się bronić było nieuniknione”, „To najgłupszy prank o jakim słyszałem”.

„Pranki” to popularna forma żartu, dzięki której YouTuberzy zyskują rozgłos. Chodzi zainscenizowanie jakiejś sytuacji po to, by nabrać i nagrać przypadkowe osoby. Inscenizacja napadu z bronią w ręku to jednak bardzo głupi pomysł.

