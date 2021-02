Gigantyczny rachunek. TYLE Poznań zapłaci za JEDEN dzień odśnieżania

Blisko pół miliona złotych kosztowało poniedziałkowe odśnieżanie ulic Poznania – poinformował prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Pierwsze pługoposypywarki wyjechały na sieć dróg strategicznych po godzinie 3.

Śnieg usuwany był również z poznańskich torowisk; po raz pierwszy od dekady wyjechał na nie tramwajowy pług śnieżny.

„61 pługów i piaskarek odśnieża poznańskie ulice – łącznie ponad 870 km. Koszt dzisiejszej akcji to ok. 450 tys. zł. Pomimo maksymalnego zaangażowania służb, występowały utrudnienia. Przy tak intensywnych opadach to naturalne. Dawno takich warunków w Poznaniu nie było – odzwyczailiśmy się od zimy, stąd wiele negatywnych reakcji” – poinformował w poniedziałek po południu Jacek Jaśkowiak.

Władze miasta podały, że ulice odśnieżane są według przyjętej kolejności. Najpierw tzw. sieć strategiczna licząca ponad 270 kilometrów. W jej skład wchodzą jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Potem służby przenoszą się na sieć podstawową o łącznej długości 258 km. To jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej.

W trzeciej kolejności śnieg usuwany jest z „sieci lokalnej I” o łącznej długości 211,6 km. To jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej. Po nich odśnieżana jest „sieć lokalna II” o długości 129,1 km – ulice w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie.

Doraźnie obsługiwane są pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne będące w administracji ZDM.

W Poznaniu łącznie odśnieżanych jest 870,3 km dróg i ponad 132 km dróg rowerowych.