Modrzejewski, Sommer: Politrucy od korony. Doktor Kornelia mówi samą prawdę [VIDEO]

Jak media i naukowcy straszą ludzi, aby zachęcić ich do szczepień. Przykład Niemiec pokazuje, że współpraca mediów, naukowców i polityków może okazać się skuteczna w propagandzie.

Zbigniew Modrzejewski był gościem programu Tomasz Sommer Extra. Politolog relacjonował wydarzenia z Niemiec, gdzie obecnie przebywa.

Tematem rozmowy były m.in. szczepienia w Niemczech oraz to jak Niemcy są „zachęcani” do posłuszeństwa. Okazuje się, że politycy, media i naukowcy znaleźli sposób na przekonanie swoich obywateli do dobrowolnego poddania się szczepieniu.

Są to np. … dyplomy dla „Szczególnie Wartościowych Ludzi”. Rodzi się zatem pytanie, co czego tych, którzy szczepieniu się nie poddadzą i zostaną uznani szczególnie bezwartościowymi ludźmi…

Z kolei dr Tomasz Sommer przywołał niedawną publikację „Die Welt”. Dziennikarze ujawnili w niej, że naukowcy pisząc swoje prace dot. zagrożeń związanych z COVID-19 w ścisły sposób współpracowali z politykami.

– Warto zwrócić uwagę na prof. Cornelię Betsch, która zajmuje się psychologią medycyny. Bardzo mocno się udziela, a jej główne poletko polega na tym, jak przekonać skutecznie ludzi do tego, aby się zaszczepili. Także to tutaj działa – wskazał Modrzejewski.

Dr Sommer przypomniał, że Niemców straszono, iż pandemia zabierze życie milionom obywateli, jeśli rząd nie podejmie odpowiednich działań. Tak się jednak nie stało, co propaganda może zapisać jako sukces władz.

Źródło: Tomasz Sommer Extra