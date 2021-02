Jak wszyscy wiemy, Małgorzata Rozenek żyje luksusowo. Drogie wakacje, które przeciągają się w nieskończoność budzą różnorakie emocje wśród szarych odbiorców rzeczywistego świata. Teraz dodatkowo na tapetę, celebrytka wrzuciła post dotyczący wózka najmłodszego członka jej rodziny.

Mały Henio ma już pierwszy super pojazd w swojej stajni. Tak przynajmniej twierdzi Małgorzata Rozenek.

„Po miesiącu na meksykańskiej ziemi stwierdzam, że ten wózek to był strzał w 10💘 leciusieńki, łatwy w składaniu z zaskakująco pojemnym koszem. Służył nam jako centrum dowodzenia zawsze był z nami i było to bardzo wygodne, idealnie skrętne kółka i letni wkład a nawet budka (tu akurat nie ma jej na zdjęciu) to idealne rozwiazanie” – dowiadujemy się z posta, który wedle Małgosi wcale nie jest reklamą.

Czy obnoszenie się z przepychem i tak drogim zyciem jest taktowne w obecnych czasach? Wiele osób ma bardzo poważne problemy spowodowane zamrożeniem gospodarki. Cóż takie trędy powstał teraz wśród śmietanki towarzyskiej. Wyprawy na drugi koniec świata, drogie marki… im pandemia straszną nie jest.