Śnieg to kwestia polityczna. Gronkiewicz-Waltz „zabawnie” tłumaczy brakujące pługoposypywarki

Po tym, jak obfite opady śniegu, a do tego zawieje i zamiecie zasypały oraz sparaliżowały Warszawę, w mediach ruszyła wzajemna fala oskarżeń o to, kto za taki stan rzeczy jest odpowiedzialny.

Wiele osób argumentuje, że kiedy występują tak mocne opady śniegu, a do tego wieje, to nie ma szans na czarne drogi. Po prostu – człowiek i technologia nie są w stanie wygrać z siłami natury.

Inni z kolei wskazują, że wygrać się da. A przynajmniej – można sobie lepiej poradzić z zaistniałą sytuacją.

Śnieg stał się kwestią polityczną, więc PO, PiS i ich wyznawcy ruszyli do wzajemnych oskarżeń. TVP Info pokazało zaśnieżone warszawskie drogi z sugestią, że Trzaskowski sobie nie radzi, na co Trzaskowski „odwinął” się i napisał, że za tę część dróg akurat odpowiada rząd.

Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży zwrócił uwagę na różne komunikaty prezydenta miasta stołecznego.

Trzaskowski zapewniał, że od rana na ulicach Warszawy pracuje 300 pługoposypywarek. Po południu natomiast poinformował o 170 specjalnych samochodach.

Gdzie się podziało więc 130 pługopiaskarek? Dlaczego nie pracowały wszystkie? A może w porannym komunikacie Trzaskowski zawyżył statystyki?

Tu z odpowiedzią spieszy Gronkiewicz-Waltz. „Jeśli jest za dużo pługopiaskarek w godzinach szczytu to utrudniają ruch” – napisała była prezydent Warszawy.

Może byłoby śmieszne, gdyby chodziło o film komediowy.

Śnieg okazją do walenia w przeciwników. Beton PiSowski rzuca się na platformiane samorządy, że drogi nieodśnieżone. Kiedy jest ciągły opad (lokalnie wielkoskalowy) i wiatr to nie ma szans na czarne drogi. Niemcy nawet część autostrad pozamykali. Wiara w postęp vs siły natury 0:1

