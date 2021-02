Sommer: Niedzielski przyszywa zgony „na Komendę”. Tak zakopuje się PRAWDĘ! [VIDEO]

Premier i minister zdrowia próbują wytłumaczyć się z rekordowej liczby zgonów w 2020 roku. Niedzielski próbuje zrzucić winę na koronawirusa.

Dr Tomasz Sommer odniósł się w swoim wideofelietonie do publikacji „Raportu o zgonach w 2020 roku”.

W raporcie minister zdrowia Adam Niedzielski próbował przyszyć wszystkie zgony do pandemii koronawirusa.

W raporcie przyznano, że w 2020 roku było 67 tys. zgonów więcej niż w 2019 roku.

„W oparciu o prognozy demograficzne Eurostatu można szacować, że nadwyżka względem prognozowanej liczby zgonów na 2020 rok wyniosła ok. 62 tys. zgonów. Nadwyżkę tę wygenerowały przede wszystkim zgony, które wystąpiły między październikiem a grudniem. Liczba zgonów zwiększyła się przede wszystkim u osób powyżej 60 roku życia – stanowią one aż 94 proc. nadwyżki liczby zgonów względem roku 2019. Spośród przyrostu liczby zgonów w 2020 roku względem roku ubiegłego 43 proc. stanowią zgony zaraportowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne z przyczyną zgonu SARS-CoV-2. Co więcej, 27 proc. nadwyżki to zgony u pozostałych osób, u których w przeszłości zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2” – przekonują autorzy.

– Spodziewałem się tego, (…) że jeśli zamknie się służbę zdrowia to najpierw spadnie liczba zgonów, bo w trakcie zabiegów planowych część osób nie przeżywa, ale potem nieleczone zaczną umierać na swoją właściwą chorobę, we zmożony sposób. (…) Pierwsze przypadki nieleczonego raka, zawały itd. – wskazuje dr Sommer.

– Ale pan Niedzielski nie chce tego przyznać. Dlaczego? Bo by to oznaczało, że to (…) minister Szumowski spowodował te zgony. Więc musi od tego uciec, i wymyśla najróżniejsze ścieżki, żeby przyszyć to COVID-19, tak jak przyszyto mord panu Komendzie – dodał dr Sommer.

Dr Sommer przypomniał, że minister Niedzielski nie był pierwszym, który próbował pokrętnie wytłumaczyć się z „nadwyżki” zgonów. Pierwszym był doradca Andrzeja Dudy Andrzej Zybertowicz, który próbował przypisać je m.in. złemu odżywianiu się.

Źródło: Tomasz Sommer Extra