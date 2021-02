Gowin wróci do PO? Grupiński my wybacza „zdradę”: dla dobra państwa warto zapomnieć

Rafał Grupiński z PO był gościem w RMF FM. Polityk wypowiadał się na temat ewentualnej koalicji Platformy z Jarosławem Gowinem.

Jarosław Gowin był kiedyś prominentnym członkiem Platformy Obywatelskiej. Miał nawet nigdy nie spełnioną ambicję zostania prezesem tej partii. Teraz, gdy jego własne ugrupowanie – Porozumienie – trawią nieporozumienia, to byli koledzy z Platformy dostrzegają w tym szanse na powiększenie antyrządowej koalicji.

Rafał Grupiński był w RMF FM pytany o to, czy Platforma Obywatelska jest w stanie zapomnieć Jarosławowi Gowinowi o jego sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością.

– To jest bez wątpienia problem podstawowy. W polityce nie powinno się zapominać rzeczy, które się wydarzyły wcześniej. Z drugiej strony wiemy też dobrze, że czasami dla dobra państwa warto zapomnieć to, co jest w naszej pamięci źle zapisane. To jest oczywiście pytanie o mądrość ludzi, którzy ewentualnie chcą doprowadzić do zmiany – odpowiedział Grupiński.

Dopytywany o teoretyczny sojusz z gowinowcami polityk dodał:

– Dzisiaj to abstrakcyjna sytuacja dlatego, że przy 276 mówimy o znacznej przewadze nad obozem obecnie rządzącym, która może być realna dopiero po wyborach. Dzisiaj możemy zyskać kilka głosów przewagi i ewentualnie zmienić rząd, natomiast nie możemy zbudować Koalicji 276.

Czy problemy Porozumienia rzeczywiście mogą zagrozić pisowskiej większości w Sejmie? Obóz władzy już kilka razy zmagał się z problemami tego typu, jednak za każdym razem udawało się PiS-owi zachować władzę.

Źródło: RFM24