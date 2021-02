Gowin wróci do PO? „Na nawrócenie się nigdy nie jest za późno”

Czy rząd upadnie przed końcem kadencji? Jarosław Gowin może zostać dla PiS tym, kim był „Masa” dla Pruszkowa.

Rządowa telewizja spekuluje na temat rozmów Jarosława Gowina z opozycją. Czy Gowin mógłby wrócić do PO?

– O ewentualnym powrocie Gowina do PO musiałaby zdecydować sama PO. Na nawrócenie się nigdy nie jest za późno. Trzeba jednak pamiętać, że nawrócenie się jest procesem, w którym ważna jest chęć naprawy. Na dzisiaj tej chęci naprawy ja szerzej nie widzę – powiedział tvp.info poseł KO Mirosław Suchoń.

Z kolei szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk na antenie Polsat News był dość stonowany.

„Znam Jarosława Gowina od wielu lat. Był kiedyś w Platformie Obywatelskiej. Pamiętam, kiedy z PO odchodził. Jedno jest pewne. To nie jest człowiek do kupienia. Ja mogę mieć wątpliwości co do jego moralności wtedy, kiedy podejmował decyzje w sprawie niszczenia Trybunału Konstytucyjnego i sądów, ale jeżeli będzie taki moment, Jarosław Gowin będzie chciał zagłosować za wcześniejszymi wyborami w Polsce i odsunąć ten zły rząd od władzy, to uważam, że to jest dobry kierunek” – stwierdził Tomczyk.

Wyjścia z rządu Gowina i jego posłów najwyraźniej boją się politycy PiS. Były wiceminister MON Bartosz Kownacki zasugerował, że wyborcy nie darują Gowinowi zdrady.

– Opozycja może wszystko Gowinowi obiecywać, ale ciekawe, jakby do takiej zmiany frontu odnieśli się wyborcy. W Polsce wybory są tak skonstruowane, że politycy, którzy skakali z kwiatka na kwiatek, nie odnosili sukcesów. Kiedyś Michał Kamiński startował z listy PO do Parlamentu Europejskiego z Lublina i wyborcy nie uznali go za osobę wiarygodną. Nie sądzę, żeby posłowie Porozumienia, którzy chcieliby przejść do PO albo Polski 2050, mieli szansę na reelekcję – przekonywał bliski współpracownik Antoniego Macierewicza.

Z kolei Hanna Gill-Piątek z Polski 2050 oceniła, że Gowin nie zyska na obecnym zamieszaniu. – Aby stworzyć jakąkolwiek inną większość w Sejmie niż obecna, trzeba być mężem stanu. O ile w maju taki wizerunek męża stanu Gowin próbował budować, o tyle teraz wydaje mi się, że ta sytuacja go osłabia – skomentowała posłanka Gill-Piątek.

