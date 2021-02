Niech służy Niemcom w Brukseli. Większość Polaków ma dość Tuska

64 proc. Polaków uważa, że Donald Tusk nie powinien stanąć na czele Platformy Obywatelskiej. Przeciwnego zdania jest 36 proc. badanych – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”.

Donald Tusk razem z „Gazetą Wyborczą” rozpoczął kolejną kampanię propagandową. Niewątpliwie większość związanych z opozycją totalną mediów lansuje Tuska na przywódcę, którzy może ją zjednoczyć i odsunąć PiS od władzy. Nędza przywództwa Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego jest aż nadto widoczna. Przez wielu Tusk wypatrywany jest jako ten, który wróci na białym koniu i zwycięży.

Tymczasem teraz to już tylko troll internetowy, którego głównym zajęciem poza zapewnianiem sobie wygód jest złośliwe komentowanie w mediach społecznościowych. To ktoś, kto uważa, że naturalnym partnerem dla niego jest ordynarna Lempart ze Strajku Kobiet i jej rozwrzeszczane wulgarne otoczenie.

Opozycja nie będzie miała żadnego pożytku z Tuska. To jasne. Gdyby tak przyniesiono jaśnie panu Tuskowi na atłasowej poduszce klucz do władzy, to może by i łaskawie się zgodził rządzić. Ale niech nikt nie oczekuje od niego, że się wysili, że będzie chciał pracować. Oczywiście ani lewica, ani PSL nie będą wspierać Tuska. Nie potrzebują kogoś kto nic robi, tylko lansuje się i odbiera im głosy.