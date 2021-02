Postępy „postępu” w Wielkiej Brytanii. Zamiast „karmienia piersią” będzie „karmienie klatką piersiową”’ [VIDEO]

Jak donosi London Times, Agencja Zdrowia Szpitali Uniwersytetu Brighton i Sussex jest pierwszą w Wielkiej Brytanii, która oficjalnie wdrożyła politykę gender na swoim oddziale położniczym. Nie dość, że oddział położniczy będzie „usługą okołoporodową”, to zmiany idą dalej w celu wyeliminowania „tradycyjnej transfobii”.

Nie będzie też „mleka matki”, ale „mleko ludzkie”. Kobietę zastępuje osoba, a ojca „rodzic”, współ-rodzic” lub „drugi rodzic biologiczny”, w zależności od okoliczności.

„Obecnie w tradycyjnych dyskursach wokół narodzin obecny jest biologiczny esencjonalizm i transfobia. Staramy się chronić naszych pacjentów, zdając sobie sprawę z istotnego wpływu, jaki zmiany terminologiczne mogą mieć na samopoczucie psychiczne i emocjonalne ”- wyjaśniła Agencja Zdrowia Szpitali Uniwersytetu w Brighton i Sussex.

Takie działania pochwaliła już grupa kampanii TransActual na Twitterze: „To fantastyczne, dobra robota. Miejmy nadzieję, że podanych zostanie wiele innych przykładów. Każdy zasługuje na godność i szacunek. Szacuje się, że 1% dorosłej populacji Wielkiej Brytanii identyfikuje się jako osoby transpłciowe lub niebinarne”.

TransActual walczy m.in. o dostęp osób transpłciowych i „niebinarnych” do toalet dla pań. Walczy z „taktyką hejterów i faszystów”, którzy podważają to, że ktoś może udawać, że czuje się kobietą, czy nawet z „uciskiem strukturalnym”.

No i okazuje się, że z sukcesami. Nawet z kliniki położniczej można zrobić poletko doświadczalne dla ideologii LGTB+ i… cyrk.

"Your chest isn't feeding your child. Your breast is."

Julia debates Chay Brown, director of trans rights group TransActual, over calls for midwives to change their language and use terms such as 'chest milk' instead of 'breastmilk'.@JuliaHB1 | @TransActualUK pic.twitter.com/TF8jXGGmH3

— talkRADIO (@talkRADIO) February 10, 2021