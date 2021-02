Skok na kasę Polaków! Prawie milion Polaków będzie musiało płacić na utrzymanie ZUS

Od każdego zlecenia zapłacimy ZUS. Stracą renciści i rolnicy. Po planowanych przez rząd zmianach prowadzący działalność nie będą już mieli ulgi w składkach – podaje w środę „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” dotarła do projektu przewidującego nałożenie składek na około 900 tys. osób zatrudnionych na zleceniu.

„To może zwiększyć wpływy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o około 4 mld zł. Wszystko wskazuje na to, że te zmiany są nieuniknione i wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.” – informuje gazeta.

Dodaje, że projekt zostanie niebawem wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, wtedy też rozpoczną się negocjacje z partnerami społecznymi.

„Dobra wiadomość dla przedsiębiorców jest taka, że po nowelizacji zostanie przepis, w myśl którego wystarczy ubezpieczenie z jednego rodzaju działalności. Nie będą więc musieli płacić składek od każdej swojej działalności oddzielnie. Z projektu wynikają jednak zmiany w zasadach oskładkowania emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą” – podaje „Rz”.

Gazeta informuje, że projekt przewiduje także wykreślenie z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników art. 5a, przewidującego możliwość prowadzenia przez nich działalności gospodarczej niewielkich rozmiarów bez utraty prawa do ubezpieczenia w KRUS.

„W ten sposób działa obecnie ponad 70 tys. rolników – właścicieli małych wiejskich sklepów spożywczych, gospodarstw agroturystycznych czy zakładów fryzjerskich. Po zmianach, jeśli nadal będą chcieli prowadzić swoją działalność, stracą prawo do ubezpieczenia w KRUS i będą musieli przenieść się do ZUS. W praktyce oznacza to, że stracą oni prawo do ubezpieczenia rolniczego, za które płacą obecnie 708 zł na kwartał, i będą musieli płacić pełne składki w ZUS w wysokości nawet 1457,49 zł miesięcznie” – zauważa „Rz”.

