W Anglii młodzież chce wykopać sir Winstona Churchilla i JK Rowling z patronów szkoły

Okazuje się, że młodzież ma coraz mocniejsze lewicowe odchylenie nie tylko w Polsce. Lewicowe szablony zwalniają od samodzielnego myślenia i są coraz bardziej popularne. Pewnie dlatego uczniowie odcięli się od poglądów byłego premiera Wielkiej Brytanii Sir Winstona Churchilla i autorki przygód Harry’ego Pottera, JK Rowling.

Chcą, by ich nazwiska zostały usunięte z patronowania szkole. Nastoletni uczniowie, już nieźle oduraczeni, uznali ich bowiem za „nietolerancyjnych”. O sprawie pisze „The Telegraph”. Rodzice i dyrekcja otrzymali od uczniów „opinię”. Głosi, że premier był „postacią, która promowała rasizm i nierówność”, a w dodatku „więził i torturował”.

Pisarka JK Rowling podpadła komentarzami na temat społeczności trans. Uczniowie stwierdzili, że „nietolerancja i dyskryminacja są traktowane przez naszą szkołę bardzo surowo i nie chcemy promować nikogo, ani niczego, co sprzyja takim uprzedzeniom.”

Co prawda, kierownictwo placówki pozytywnie ocenia dokonania Churchilla i JK Rowling. Uważa ich nawet za „ikony doskonale reprezentujące etykę szkoły i wartości, które uważamy za ważne i centralne”. Jednak młodzieżowa komórka „hunwejbinów”, czy tam „pionierów”, wie lepiej…

Parents of pupils at Seaford Head School should be concerned about the lack of critical thinking and censorious attitudes being taught at their children's school.

— The Reclaim Party (@thereclaimparty) February 10, 2021