Wakacji 2021 nie będzie? Niepokojący sygnał z Wielkiej Brytanii

Mimo postępu w szczepieniach, jeszcze za wcześnie, by mówić o tym, czy Brytyjczycy będą mogli latem wyjechać na wakacje czy to za granicą, czy w kraju – oświadczył w środę premier Boris Johnson. W Wielkiej Brytanii liczba zaszczepionych osób przekroczyła 13 mln.

W miarę, jak z jednej strony wzrasta liczba osób, które otrzymały już szczepionkę przeciw Covid-19, a z drugiej spadają bilanse nowych zakażeń, hospitalizacji i zgonów, coraz głośniej stawiane są pytania, kiedy możliwe będzie zniesienie wprowadzonych restrykcji epidemicznych. Johnson na razie bardzo ostrożnie wypowiada się w tej kwestii i podkreśla, że warunkowy plan wyjścia z lockdownu zostanie przedstawiony w tygodniu rozpoczynającym się 22 lutego.

„Obawiam się, że jest po prostu za wcześnie, abyśmy byli pewni, co będziemy mogli robić tego lata. Rozumiem, dlaczego ludzie chcą robić plany teraz, ale musimy być odrobinę bardziej cierpliwi” – powiedział Johnson podczas środowej konferencji prasowej na temat walki z epidemią.

W środę rano jeszcze bardziej ostrożny był w tej kwestii minister transportu Grant Shapps, który oznajmił, że „ludzie nie powinni teraz rezerwować żadnych wakacji – ani krajowych, ani zagranicznych”.

Johnson podczas konferencji nie zaprzeczył doniesieniom, że rząd pracuje nad aplikacją, która mogłaby być używana podczas podróży międzynarodowych, pokazując status danej osoby, tzn. czy została zaszczepiona, bądź wynik testu na obecność koronawirusa. Jak powiedział, rząd „przygląda się różnym rzeczom, które być może będziemy chcieli zrobić w najbliższych miesiącach”, ale na razie najwyższym priorytetem jest program szczepień.

„Kiedy znajdziemy się w tym innym świecie, co mam nadzieję nastąpi tak szybko, jak to możliwe, wtedy wszelkiego rodzaju aplikacje i możliwości będą dla nas otwarte” – mówił.

Jak poinformował brytyjski rząd, do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 dostało 13 058 298, a drugą – 519 553. W ciągu minionej doby wykryto 13 013 nowych zakażeń koronawirusem, co jest spadkiem o ponad 6000 w stosunku do bilansu z poprzedniej środy, i zarejestrowano 1001 zgonów, o 321 mniej niż przed tygodniem. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 3 985 161 zakażeń, z czego 114 851 zakończyło się śmiercią. W obu przypadkach to piąta najwyższa liczba na świecie.

Źródło: PAP