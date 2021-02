Elon Musk się nie zaszczepi i krytykuje lockdowny. „Nie jestem zagrożony. Ludzie stali się irracjonalni”

Miliarder i wynalazca, właściciel m.in. Tesli, Elon Musk, oznajmił, iż nie przyjmie szczepionki na Covid-19. Musk stwierdził, że „ludzie stali się irracjonalni”.

Elon Musk krytykuje lockdowny

49-letni miliarder stwierdził, że lockdowny były błędem. Jego fabryki samochodów pracowały w czasie pandemii normalnie.

– Przez cały ten czas produkowaliśmy samochody i było świetnie – stwierdził.

Według Muska kwarantannie powinno się poddawać jedynie osoby zagrożone.

Musk się nie zaszczepi. „Ludzie stali się irracjonalni”

– Mam na myśli to, że jest to gorący temat, w którym racjonalność schodzi na drugi plan. W ogólnym rozrachunku mamy coś, co ma bardzo niską śmiertelność i dużą zaraźliwość – mówił miliarder.

– Zasadniczo słuszną rzeczą byłoby nie blokowanie całego kraju, ale poddanie kwarantannie każdego, kto jest zagrożony, do czasu przejścia zagrożenia – dodał.

Koronapanika zszokowała Muska. – To osłabiło moją wiarę w ludzkość, cała ta… irracjonalność ludzi w ogóle – powiedział.

Miliarder został zapytany, czy zamierza zaszczepić się na Covid-19.

– Nie, nie grozi mi COVID. Moim dzieciom też nie – odpowiedział.

Źródło: Daily Mail, NY Times