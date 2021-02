Izrael może już wydać 2 mln „zielonych paszportów”

Izraelski minister zdrowia Juli-Jo’el Edelstein oświadczył w czwartek, że ponad 2 mln Izraelczyków może już otrzymać „zielony paszport”. Są bowiem tydzień po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.

Wcześniej izraelski minister zdrowia podkreślał, że „zielony paszport” umożliwiłby posiadaczom m.in. wyjazdy za granicę bez konieczności wykonania testu na koronawirusa. Szef izraelskiego resortu zdrowia twierdził, że pomysł wprowadzenia takich dokumentów nie opiera się na rozdawaniu przywilejów, ale na zasadzie, że „ci, którzy nie będą dłużej zagrożeni chorobą z powodu koronawirusa, mogą robić rzeczy, których nie mogą zrobić inni, którzy nadal są zagrożeni wirusem”.

Izraelski resort zdrowia utrzymuje, że celem dokumentu jest przyspieszenie otwarcia gospodarki i umożliwienie powrotu do życia sprzed mniemanej pandemii. „Zielony paszport” ma być też marchewką, zachęcającą obywateli do poddania się wyszczepieniu.

Koronapaszport nie ma być jednak respektowany w placówkach edukacyjnych, zakładach pracy, ulicznych sklepach, komunikacji miejskiej czy miejscach modlitwy. Na kolejnych etapach ma umożliwiać wejście do restauracji, centrów handlowych, hoteli czy siłowni i basenów.

Co więcej, możliwa do uzyskania ma być także tymczasowa wersja „zielonego paszportu”. Osoby, które uzyskają negatywny wynik testu na Covid-19, będą mogły otrzymać koronapaszport ważny przez 72 godziny. Umożliwi im on m.in. udanie się do kina czy teatru.

Zgodnie z założeniami izraelskiego Ministerstwa Zdrowia, zielony paszport ma być ważny przez sześć miesięcy od tygodnia po podaniu drugiej dawki szczepionki. Posiadacze tego koronadokumentu będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny i nie będą podlegali ograniczeniom ruchu podczas lockdownu. Paszport będzie można pobrać z internetu – w języku hebrajskim i angielskim – ponieważ ma być do wykorzystania także poza Izraelem.

Na razie jednak Izrael nie zniósł wielu obostrzeń. Wciąż obowiązują m.in. ograniczenia dla lotów międzynarodowych – zawieszono je co najmniej do 20 lutego. Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że „zielony paszport” zostanie wprowadzony, „gdy zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu”.

Z doniesień The Jerusalem Post wynika, że w środę wyszczepiono około 140 tys. osób. Połowa z nich przyjęła już drugą dawkę szczepionki. Ponad 2 mln z kolei przyjęły ją już tydzień temu i kwalifikują się do otrzymania „zielonego paszportu”. W sumie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało 3 686 000 Izraelczyków.

Źródła: jpost.com/nczas.com