Poranek będzie ciężki. Mróz poniżej -20 st. Celsjusza i miejscami obfite opady śniegu

Nawet minus 21 stopni C wskażą termometry w nocy z czwartku na piątek. Silny mróz spodziewany jest w niemal w całym kraju. W powiatach nadmorskich mocno sypie śnieg, a miejscami spadnie do 20 cm – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperaturę nawet -21 stopni C synoptycy prognozują na południowym wschodzie – na Podkarpaciu i w Małopolsce. Do -20 stopni C temperatura spadnie lokalnie m.in. na Warmii i Mazurach.

W pozostałych regionach, dla których IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia, termometry będą wskazywać do ok. -18 stopni C.

Alertów przed silnym mrozem nie wydano dla części województw lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i podlaskiego.

Nad morzem spodziewane są natomiast intensywne opady śniegu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wszystkich nadmorskich powiatów.

W województwie pomorskim spaść może ok. 15 cm śniegu, a w województwie zachodniopomorskim 20 cm.

W nocy na ogół pogodnie. Miejscami opady śniegu. Na Pomorzu do 15 cm śniegu❄!

🌡Temperatura minimalna od -20°C do -10°C, nad morzem do -4°C.

💨Wiatr na wschodzie kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.#IMGW #prognoza pic.twitter.com/Xnttfh3h9u — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 11, 2021



(PAP)