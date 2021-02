To nie żart! „Paszport szczepionkowy” w Europie już podczas wakacji

W Europie kilka krajów rozpoczyna dyskusje na temat „paszportu szczepionkowego” już z myślą o letnich wakacjach. Grecja zawarła np. umowę z Izraelem o swobodnym podróżowaniu turystycznym osób zaszczepionych.

Grecja zaprasza Żydów

Ateny chcą za wszelką cenę ratować kolejny sezon letni. Tak premier Grecji Kyriakos Mitsotakis tłumaczył umowę turystyczną z Izraelem, w który proces szczepień jest zaawansowany. Umowa pozwoli izraelskim turystom „podróżować do Grecji bez żadnych ograniczeń i kwarantanny” – mówił z kolei premier Netanjahu.

Na razie Izrael nie znosi wielu obostrzeń i np. nie zniesiono tu ograniczeń dla lotów międzynarodowych. Są zawieszone przynajmniej do 20 lutego. „Zielony paszport” zostanie wprowadzony, „gdy zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu” – dodał szef izraelskiego rządu.

Na narty do Włoch

Włochy liczą na turystów wcześniej. Mają nadzieję na ponowne otwarcie swoich ośrodków narciarskich 15 lutego. Ośrodki będą mogły sprzedawać tylko jednodniowe karnety, a narciarze będą musieli nosić maski typu FFP2.

Od 1 lutego trwa w Italii znoszenie etapami ograniczeń według regionów. Czynne są już np. restauracje, które w ostatni weekend chwaliły się rekordowymi przychodami. Złagodzenie środków dotyczy wszystkich regionów z wyjątkiem Apulii, Sardynii, Umbrii i Sycylii.

We Francji nie pozjeżdżasz

W sąsiedniej Francji restrykcje trwają, łącznie z godziną policyjną. Mer Nicei Christian Estrosi wydał dekret zakazujący sezonowego wynajmu lokali od 6 do 20 lutego. Ma to związek z rozpoczynającymi się feriami szkolnymi. Dekret zawiesił mu jednak wyrok sądu administracyjnego.

We Francji obowiązują w lutym nadal ograniczenia. Podróżowanie po kraju jest dozwolone, ale kontrole są zaostrzone, a rząd wzywa do „ostrożności”. Stanowczo odradza się podróże zagraniczne po UE.

Z kolei podróżowanie poza UE i na terytoria zamorskie Francji są zakazane „do odwołania”. W górach wyciągi narciarskie pozostają zamknięte, ale ośrodki narciarskie proponują inne aktywności.

Paszporty i szczepienia głów koronowanych

Kraje skandynawskie pracują nad wspólnym elektronicznym certyfikatem szczepień. Ma być przydatny do wyjazdów za granicę, ale także do innych celów, jak wejście na stadiony, imprezy, a nawet do restauracji (Dania).

W Wielkiej Brytanii zaszczepiono następcę tronu księcia Karola oraz jego małżonkę Camillę. Otrzymali pierwszą dawkę. Z racji wieku 72-letni Karol i 73-letnia Camilla znaleźli się w czwartej grupie priorytetowej do szczepień. Wcześniej szczepionkę na zamku w Windsorze otrzymali królowa Elżbieta II i jej mąż, książę Filip. Książę Karol był jednak podobno ozdrowieńcem.

Londyn na nadzieję zaszczepić pierwszą dawką do połowy lutego wszystkie cztery pierwsze grupy priorytetowych, czyli ok. 15 milionów osób.

Nadlatuje Sputnik

Z kolei rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), który jest producentem szczepionki na koronawirusa Sputnik V, prognozuje, że preparat może być zarejestrowany w Unii Europejskiej w marcu br.

Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła zakończenie konsultacji z Ośrodkiem im. Gamalei i teraz może on złożyć wniosek o rejestrację preparatu w UE. RFPI poinformował, że wniosek już został złożony 29 stycznia.

Producent Sputnika V przypuszcza, że EMA może podjąć decyzję na początku marca ze względu na tempo, w jakim agencja rozpatrywała wnioski koncernów zachodnich. Stosowanie Sputnika V dopuściły obecnie władze Algierii, Argentyny, Armenii, Autonomii Palestyńskiej, Białorusi, Boliwii, Gwinei, Iranu, Libanu, Meksyku, Nikaragui, Paragwaju, Serbii, Tunezji, Turkmenistanu, Węgier, Wenezueli i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Hiszpanie odwracają się od piłki nożnej?

W Hiszpanii i Portugalii podobno w czasie pandemii rośnie popularność sportów uważanych za elitarne. Rośnie zainteresowanie takimi dyscyplinami jak surfing, golf i tenis. Mieszkańcy półwyspu iberyjskiego stawiają na sporty indywidualne, kosztem gier zespołowych, w których jest kontakt pomiędzy zawodnikami i ryzyko zakażenia się zwiększa. Świat się coraz bardziej zmienia…

Źródło: France Info/ AFP/ PAP