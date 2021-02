Tomasz Sommer Q&A LIVE: Nowe podatki, protest mediów, co przyniesie marzec? [VIDEO]

Dr Tomasz Sommer odpowiadał na pytania naszych czytelników i widzów. Co wywołało największe kontrowersje w tym tygodniu?

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer wziął udział w nowym Q&A na żywo. Czytelnicy i widzowie naszych mediów pytali m.in. o nowy wywiad z aktorem Wojciechem Olszańskim.

Dr Sommer potwierdził, że aktor został zaproszony. Wywiad odbędzie się w przyszłym tygodniu, we wtorek.

Czytelnicy pytali również o stosunek dr. Sommera do protestu mediów w związku z nowym podatkiem. Redaktor wskazał, że szkoda, że dziennikarze nie protestowały, gdy podnoszone inne podatki lub opłaty.

Widzowie pytali też o ocieplenie klimatu. Dr Sommer zażartował, że w Warszawie mamy rekordowo długi okres mrozów.

– Mamy zimę stulecia. Nie wiem co z prof. Malinowskim, pan Wiech też przycichł – dodał redaktor.

Czytelnicy pytali też, czy obecna władza zostanie rozliczona za zniszczenia gospodarki i zgony. – Prawdopodobieństwo ukarania za te hucpy jest małe, ale trzeba próbować. Zaczynają się tłumaczyć, próbują zgony przyszyć covidowi – zauważył dr Sommer.

Widzowie pytali również o to, co zdaniem dr. Sommera jako przedsiębiorcy, jest największym utrapieniem dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. – Te wszystkie przepisy, wymogi z nosa wyjęte – stwierdził redaktor.

„Przy pewnym stopniu skomplikowania przepisów, te przepisy w ogóle nie działają. Idealny stan dla przedsiębiorcy to jest taki, gdy przepisów nie ma, ale ten w którym jest ich milion, multum, i nikt już nie jest w stanie w nich połapać też nie jest najgorszy, bo są one nieaktywne. Ale jest to życie w domu wariatów” – ocenił dr Sommer.

Źródło: Tomasz Sommer Extra