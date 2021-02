Umarli po szczepieniu. Zarażenia i zgony pensjonariuszy domu seniora

Aż 9 pensjonariuszy domu seniora z Woli Czołnowskiej w powiecie puławskim zmarło po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki. Drugie szczepienie odłożono ze względu na zarażenia koronawirusem.

Jak podaje „Dziennik Wschodni” w poniedziałek zmarł kolejny, dziewiąty pensjonariusz domu seniora „A w sercu maj” z Woli Czołnowskiej w powiecie puławskim. Zakażenia koronawirusem stwierdzono już u większości pensjonariuszy tej prywatnej placówki. Seniorzy w styczniu byli szczepieni przeciw Covid-19.

Katarzyna Wnuk, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie poinformowała, że 19 stycznia pierwszą dawkę otrzymało 37 pensjonariuszy. Zaszczepiono też pracowników domu. Jak pisze „Dziennik Wschodni” nie stwierdzono żadnych przeciwskazań.

Kolejną dawkę pensjonariusze i pracownicy mieli przyjąć 9 lutego. Szczepienia jednak przełożono ze względu na to, iż ponad połowa pensjonariuszy została zarażona koronawirusem. I stało się to po pierwszym szczepieniu. – Kwalifikacja do szczepień została przeprowadzona w sposób prawidłowy – mówi jedna z lekarek przychodni w Baranowie, gdzie przeprowadzano szczepienia.

Pierwsze przypadki zgonów seniorów z Woli Człuchowskiej zanotowano we wtorek i środę, 2 i 3 lutego. Początkowo nie wiązano ich z koronawirusem. Dopiero 5 lutego zdecydowano się na przeprowadzenie testów, gdy już jasne było, że pogarsza się stan zdrowia pensjonariuszy i pracowników. Okazało się, że zarażonych jest ponad połowa osób.

W nocy z piątku na sobotę 6 lutego do Woli Czołnowskiej przyjechały karetki ze szpitala specjalistycznego w Puławach. Lekarze zdecydowali o hospitalizacji łącznie 11 osób, w tym jednego z pracowników. Puławski sanepid uznał ośrodek za ognisko koronawirusa. Po kolejnych testach okazało się, że liczba zakażonych wzrosła do 23.

W poniedziałek, 8 lutego w ośrodku dla seniorów zmarła kolejna, dziewiąta osoba. a zakażona jest już większość pensjonariuszy i personelu. Stan osób hospitalizowanych na razie nie pozwala na ich wypisanie. Mimo przyjęcia pierwszej dawki szczepionki, chorobę przechodzą ciężko.