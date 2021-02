Urząd Marszałkowski w Krakowie padł ofiarą hakerów. Żądają kilkuset milionów euro okupu

System informatyczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego został całkowicie sparaliżowany. Wszystkiemu winni są hakerzy, którzy teraz żądają wysokiego okupu.

Sprawa jest bardzo poważna. Po ataku hakerów na małopolski urząd konieczne było przejście na pracę analogową. Atak, jak informuje „Wirtualna Polska”, miał miejsce 8 lutego.

„WP” ustaliła, że z powodu paraliżu uniemożliwione może być nawet wypłacenie wynagrodzeń dla pracowników urzędu.

„Żądanie okupu w tej sprawie może sięgać nawet kilkuset milionów euro” – podaje „WP”.

Za atakiem stoją najprawdopodobniej ci samu hakerzy, którzy zaatakowali również serwer firmy CD Projekt Red (twórcy gry „Wiedźmin” i „Cybeprpunk”).

O sprawie poinformował już oficjalnie małopolski urząd:

„Zdarzenie to doprowadziło do utraty dostępności danych osobowych (m.in. klientów UMWM), za przywrócenie której atakujący zażądał zapłaty okupu, niemniej żądanie to zostało stanowczo odrzucone. Bezzwłocznie podjęto wszelkie działania mające na celu powstrzymanie naruszenia oraz zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, a także powiadomiono odpowiednie służby, a zaistniała sytuacja została jednocześnie zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – czytamy w komunikacie.

Urząd Marszałkowski próbuje obecnie odzyskać dane z istniejących kopii zapasowych.

Źródło: „Wirtualna Polska”