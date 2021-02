Zima nie odpuszcza. Znów sypnie śniegiem. Ostrzeżenia przed silnym mrozem [PROGNOZA POGODY]

Synoptycy ostrzegają przed silnym mrozem w niemal całym kraju. W nocy na Podlasiu, ale tylko lokalnie temperatura może spaść nawet do -20 st. C, a w rejonach podgórskich Karpatach nawet o stopień niżej. Będzie też intensywnie padać śnieg.

Według prognoz synoptyków IMGW mieszkańcy niemal całego kraju – z wyjątkiem wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego, woj. dolnośląskiego, opolskiego oraz południa i centrum Wielkopolski oraz Pomorza – muszą liczyć się mroźnym dniem i nocą.

Z prognoz wynika, że w dzień temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na Suwalszczyźnie, około -8 st. C w centrum i do -2 st. C na wybrzeżu.

⚠️ Przypominamy o obowiązujących ostrzeżeniach:

➡️Dla większości powiatów wydano informacje o silnym mrozie. 🥶

➡️Dodatkowo na Wybrzeżu i Podkarpaciu uciążliwe będą intensywne opady śniegu. ❄️ Zima nie odpuszcza! ☃️#IMGW #meteoIMGW #ostrzegamy #śnieg #mróz pic.twitter.com/nJCIQmBHBG — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 11, 2021

Noc będzie już jeszcze zimniejsza. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -18 st. C na Suwalszczyźnie (lokalnie – 20 st. C), około -13 st. C na przeważającym obszarze kraju, do -8 st. na wybrzeżu wschodnim i do -5 st. C na wybrzeżu zachodnim.

W nocy na ogół pogodnie. Miejscami opady śniegu. Na Pomorzu do 15 cm śniegu❄!

🌡Temperatura minimalna od -20°C do -10°C, nad morzem do -4°C.

💨Wiatr na wschodzie kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.#IMGW #prognoza pic.twitter.com/Xnttfh3h9u — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 11, 2021

W rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury może wynieść nawet -21 st. .

Kolejny dzień i kolejny raz ostrzegamy. Pada i będzie padać. Do tego zrobi się jeszcze zimniej. https://t.co/WY28NaXRPK — meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) February 11, 2021

IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu oraz Podkarpaciu. Na Pomorzu może spaść od 10 cm do 20 cm świeżego śniegu, na południu Podkarpacia od 20 do 30 cm.

Pogoda na weekend

W sobotę temperatura w kraju będzie się wahać od -1 do -12 stopni Celsjusza. Pojawią się przelotne opady śniegu.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura znacznie spadnie, a termometry wskazywać będą od – 14 do -18 st. C. W dzień może sypnąć śniegiem, a temperatura miejscami może utrzymywać się na poziomie – 12 st. C.

Źródło: PAP, NCzas.com