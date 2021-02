Bruce Springsteen był zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Kłopoty Jeepa

To spory problem też dla konstruktora aut marki Jeepa, które muzyk reklamował. Reklama została już wycofana. Springsteen pojawił się w reklamie marki Jeep podczas Super Bowl w niedzielę 7 lutego.

Tymczasem Bruce Springsteen został aresztowany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. I pomyśleć, że pozowlił sobie pierwszy raz na promowanie samochodu…

W reklamie, która miała inaugurację na Super Bowl, Springsteen przemierzał rozległe przestrzenie Środkowego Zachodu i mówił, że widzi „nadzieję w drodze”. Wzywał też Amerykanów do przezwyciężania podziałów…

To działo się w niedzielę, a w środę 10 lutego ujawniono, że piosenkarz został aresztowany w połowie listopada za kierowanie pojazdem po „spożyciu” w New Jersey. Informacja została potwierdzona. Tabloid „New York Post” zamieścił na pierwszej stronie nagłówek „Born To Rum”. Było to aluzją do legendarnego albumu Springsteena „Born To Run”.

​​Bruce Springsteen został skontrolowany podczas jazdy na swoim motocyklu. Wypił kieliszek tequili, którym poczęstował go na ulicy jego fan. Problem w tym, że zobaczył to policjant. 71-letni gitarzysta został zatrzymany.

Według prokuratury federalnej z New Jersey, Bruce Springsteen ma stawić się w sądzie w trybie wideokonferencji prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca. Jeep jednak dwuminutową reklamę wycofał. Muzyk brał udział w koncercie inauguracji prezydent Bidena, wspiera też ruch gejowski.

Źródło: CNBC/ Ouest France