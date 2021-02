Kolejowy „nowy jedwabny szlak” kończy się w Polsce. Do Sławkowa przyjechało 40 GIGApociągów kontenerowych w 2020 roku

Do Sławkowa (Śląskie), gdzie kończy się wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy, dotarło w ub. roku 40 pociągów z kontenerami z chińskiego miasta Xi’an. W grudniu uruchomiono kolejne połączenie, z miasta Chongqing – podała spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), będąca operatorem tej linii.

Sławków k. Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze Wschodu szeroki tor kolejowy. Linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się tu z linią normalnotorową (1435 mm). Znajdujący się tu Euroterminal Sławków, po modernizacji infrastruktury, od ponad roku przyjmuje i przeładowuje towary, docierające koleją z Chin.

Pierwszy pociąg intermodalny (kontenerowy) szerokim torem przyjechał do Sławkowa na początku stycznia zeszłego roku. Łącznie w minionym roku spółka PKP LHS uruchomiła na trasie z Chin do Sławkowa 40 pociągów, przewożąc łącznie ponad 3 tys. kontenerów (tzw. TEU). Tym samym spółka zanotowała 92-procentowy wzrost w segmencie transportu intermodalnego. Pociągi z Chin do Sławkowa przemierzyły w sumie ok. 400 tys. km.

Brak konieczności przeładunku kontenerów na granicy oraz przeznaczona wyłącznie do transportu towarowego linia szerokotorowa umożliwiły osiągnięcie rekordowej prędkości przejazdu – pociągi z Xi’an docierają do Euroterminalu Sławków w około 12 dni.

W grudniu ub. roku do połączenia z Xi’an w środkowych Chinach dołączył pociąg z miasta Chongqing, położonego blisko 800 km dalej na południe. Oprócz trasy przez Rosję i Ukrainę (stacja graniczna Suzemka), PKP LHS wraz z partnerami uruchomiła również nową trasę do stacji Sławków LHS przez Białoruś (przejście graniczne Goryn–Udrytsk).

Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb wskazuje, że z trasy szerokotorowej, która umożliwia przeładunek w przemysłowym sercu Polski, korzysta coraz więcej operatorów logistycznych.

„Pozwala to transportować towary w rekordowym czasie. Na naszą korzyść przemawiają również rosnące stawki frachtu morskiego na trasach z Azji. Przewidujemy, że udział tego segmentu będzie sukcesywnie wzrastał, ze względu na poszukiwanie przez gestorów ładunków szybkich i pewnych tras” – ocenił prezes kolejowej spółki.

Pomimo pandemii spółka PKP LHS kontynuuje proces inwestycyjny, którego łączna wartość w latach 2018-2025 szacowana jest na ponad 800 mln zł. Obecnie trwają prace nad rozbudową stacji granicznej Hrubieszów LHS wraz z przebudową hali, budowa mijanki i placu przeładunkowego Zamość Majdan, a także projekty związane z automatyzacją ruchu na odcinkach linii szerokotorowej Szczebrzeszyn – Zwierzyniec – Biłgoraj oraz prace nad lokalnymi centrami sterowania Wola Baranowska i Sędziszów.

Ubiegłoroczne uruchomienie połączenia z Chin do Sławkowa było efektem kilkuletniej pracy nad tym projektem, dzięki którymi ładunki docierają z Chin do Europy znacznie szybciej niż alternatywnym transportem morskim. O wyborze szerokotorowej linii decyduje m.in. brak konieczności przeładunku towarów na granicy UE, możliwość prowadzenia najdłuższych pociągów kontenerowych w Europie o długości do 950 m oraz potencjał przeładunkowy Euroterminalu Sławków, który może stać się hubem logistycznym dla ładunków z Chin oraz ich koncentracji i wysyłki w drogę powrotną.

Długość całej trasy z Xi’an przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę do Sławkowa to ok. 9,5 tys. km. Zlokalizowany na stacji końcowej linii szerokotorowej Euroterminal Sławków to terminal kontenerowy, który obsługuje siatkę stałych połączeń kolejowych m.in. z Gdańskiem, Swarzędzem, Maddaloni we Włoszech czy Schwarzheide w Niemczech. Miasto Xi’an w środkowych Chinach, skąd przyjeżdżają pociągi do Sławkowa, liczy ok. 13 mln mieszkańców. Jest ważnym ośrodkiem gospodarczym z rozwiniętym przemysłem wysokich technologii, maszynowym, elektrotechnicznym i hutniczym.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. Linia LHS jest w wyłącznym użytkowaniu zarządcy – spółki PKP LHS w Zamościu.

Euroterminal Sławków nieopodal Dąbrowy Górniczej to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie dochodzi szeroki tor kolejowy. W Sławkowie towary ze Wschodu mogą być przeładowywane na pociągi i samochody, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie. Rozwój projektu może sprawić, że Euroterminal będzie ważnym punktem przeładunkowym na trasie kolejowej łączącej Daleki Wschód – przede wszystkim Chiny – z Europą Zachodnią, tworząc tańszą i szybszą alternatywę dla transportu morskiego.(PAP)