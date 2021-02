Korwin-Mikke SHOW! Poseł ośmieszył TVP na antenie TVP Info [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke został wpuszczony na antenę rządowej telewizji. Takiego show PiS i TVP się nie spodziewali!

Rządowa telewizja poprosiła o komentarz do pomysłu wprowadzenia nowego podatku przedstawicieli różnych partii. Na żywo na antenie TVP info pytanie o nowy podatek, jako przedstawiciel Konfederacji, dostał Janusz Korwin-Mikke.

Poseł przyznał, że nie rozróżnia poszczególnych kanałów, bo nie ogląda telewizji. Stwierdził jednak, że każdy podatek niszczy społeczeństwo.

– Władza podatkowania, to władza niszczenia – cytuję prezesa Sądu Najwyższego USA. (…) Wy niszczycie! – rzucił na wizji Korwin-Mikke. Dodał, że świat rozwijałby się 10-15 razy szybciej, gdyby nie podatki dochodowe.

#Forum | 💬@JkmMikke: Władza podatkowania to władza niszczenia. Mamy wspaniałe możliwości, a ten socjalizm – zabieranie jednym i dawanie drugim – sprawia, że energia ludzi nie idzie na budowę rakiet, tylko na kłócenie się, komu zabrać a komu dać. pic.twitter.com/J8mqDeDJWe — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) February 12, 2021

– Socjalizm, czyli zabieranie innym, a dawnie drugim, powoduje, że energia ludzi nie idzie na budowę rakiet, tylko komu zabrać, a komu dać! (…) Pan redaktor powiedział, że nie jest tak, że te 2 mld złotych idą na media publiczne… ale pan wymienił po kolei, że to idzie na: telewizję publiczną, radio publiczne, ośrodki regionalne publiczne… – kontynuował Korwin-Mikke.

Prowadzący audycję Adrian Klarenbach próbował bronić się, że to dotacja za brakujące pieniądze z abonamentu.

– Odpowiednik TVP info istnieje również w koncernie TVN i się do niego nie dopłaca. (…) Pan jest znakomitym dziennikarzem i gdyby pan prowadził TVP Info, to by się utrzymało bez tych 2 mld złotych dopłaty. Jak są nieudolni dziennikarze to się do nich dopłaca! – zakpił z rządowej stacji Korwin-Mikke.

Źródło: TVP info