Papież Franciszek odbędzie pielgrzymkę do Iraku. „Zrealizuje marzenie Jana Pawła II”

Chaldejski arcybiskup Kirkuku-Sulejmaniji Yousif Thomas Mirkis twierdzi, że podróż papieża Franciszka do Iraku jest realizacją marzenia Jana Pawła II.

Chaldejski arcybiskup napisał list powitalny do papieża Franciszka. Hierarcha pisze w nim, że wita Franciszka „w cierpieniu irackiego Kościoła, który stracił dwie trzecie swojej populacji w wyniku emigracji”.

Wita papieża, który „próbuje zreformować Kościół”, pozbywając się „pałaców, złota, czerwonych pantofli i królewskich tytułów”.

W liście abp Mirkis pisze też z fascynacją o kontrowersyjnych pomysłach papieża:

– Witaj, Franciszku, w Kościele, który potrzebuje różnych form powołania, księży żonatych i nieżonatych, mnichów i mniszek, którzy służą przy ołtarzu, i – dlaczego by nie? – kobiet-diakonów, które mają powołanie do służby i do [udzielania] sakramentów. Witaj pośród cierpiącego ludu. Nie potrzebujemy „fatwy”, ale raczej miłosierdzia Pana – podkreślił.

Według kapłana Irakijczycy pilnie potrzebują słów Franciszka, które przypomną im o „globalizacji tolerancji, miłości do ubogich, miłosierdzia, radości, służby, sprawiedliwości opartej na poszanowaniu religijnych różnic”, o „potrzebie wzmocnienia relacji między religiami i o potępieniu form umysłowego zamknięcia – narodowego, sekciarskiego i religijnego, które spowodowały nasze nieszczęście i są obrazą dla wszystkich”.

To wszystko o czym pisze Chaldejski arcybiskup jest powodem do niepokoju dla konserwatywnych Katolików na całym świecie. Mimo wszystko warto docenić sam fakt podróży papieża do Iraku. Jan Paweł II pragnął odwiedzić Ur, ojczyznę Abrahama, w 2000 roku, jednak nie pozwoliła mu na to sytuacja polityczna.

Źródło: ekai.pl