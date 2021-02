Posiłek kontrolowany. Covidowa inwigilacja w Hiszpanii. Kastylia-La Mancha otwiera lokale, ale zbiera dane klientów

Na świecie zapanował nowy porządek. Rządy państw zabroniły zarabiać na życie własnym obywatelom. Gdy po czasie przywracają im to prawo, to wykorzystują tę sytuację do inwigilacji. Tak się właśnie dzieje w Hiszpanii.

Przywróceniu w piątek działalności lokali żywienia zbiorowego w regionie Kastylia-La Mancha, w środkowej Hiszpanii, towarzyszy inwigilacja obywateli poprzez zbieranie przez miejscowe władze informacji o klientach korzystających z barów, restauracji i hoteli.

Prawo do zarabiania na życie przywrócono właścicielom restauracji po blisko miesiącu. Jednak osoby, które chciałyby wyjść do restauracji są zmuszane przez państwo do posiadania aplikacji Ocio Responsable (Odpowiedzialna Rozrywka), która rejestruje numery telefonów klientów.

Z przepisów opublikowanych w piątek w dzienniku ustaw regionu Kastylia-La Mancha (DOCM) wynika, że użycie aplikacji „służy lepszej kontroli ognisk zakażenia”.

W dokumencie wskazano, że każdy z klientów, wchodząc do lokalu, musi pobrać aplikację i uzyskać odpowiedni kod cyfrowy.

Nowe przepisy przewidują, że baza danych dotyczących gości lokali gastronomicznych i hoteli ma być nadzorowana przez służby medyczne wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha.

W kwietniu 2020 r., podczas pierwszej fali koronawirusa rząd Hiszpanii Pedra Sancheza ogłosił wprowadzenie aplikacji na smartfony zbierającej dane obywateli, m.in. informacje o miejscach przez nich odwiedzanych i osobach, z którymi się spotykały. Aplikacja służy, zdaniem rządu, dotarciu do osób potencjalnie zakażonych koronawirusem.

Aplikacja rzekomo jest dobrowolna, a jednak ci, którzy dają się w ten sposób inwigilować już zyskują przywileje (możliwość zjedzenia posiłku w restauracji).

Z przeprowadzanych w Hiszpanii sondaży wynika, że tylko 10 proc. obywateli deklaruje korzystanie z aplikacji covidowej w swoim telefonie.

Źródło: PAP