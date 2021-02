Sukces Konfederacji. Sanepid się poddaje i wycofuje z „udawanych” kontroli

Główny Inspektor Sanitarny polecił wycofanie wytycznych dot. nachodzenia przedsiębiorców z tzw. „gotowcami”. Nie będzie już udawanych kontroli. Decyzja ta zbiega się w czasie z kontrolami w sanepidzie, które przeprowadzał Konrad Berkowicz z Konfederacji.

– Skoro sanepid i urzędy podhalańskie gnębią przedsiębiorców, zastraszają przedsiębiorców, to ja korzystając ze swoich uprawnień posła, idę skontrolować sanepid. Kierownik ma obowiązek złożyć mi informację we wszelkich sprawach. Będę o to, ile interwencji zostało przeprowadzonych, na czyj wniosek te interwencje. Będę pytał też być może o rzeczy niewygodne, jak wypłacane nagrody. I wtedy sanepid poczuje, jak to jest być gnębionym kontrolami – zapowiedział reprezentant wolnościowego skrzydła Konfederacji Konrad Berkowicz.

Jak powiedział, tak też zrobił. W Internecie dostępne są już nagrania z takich kontroli. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym artykule:

Niedługo potem GIS zwrócił się do terenowego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wycofanie wytycznych dot. nachodzenia przedsiębiorców z niemal gotowymi karami administracyjnymi. Co ciekawe GIS twierdzi, że nawet takich wytycznych nie wydawał, ale i tak je odwołuje.

Jest to niewątpliwy sukces Konfederacji, która w przeciwieństwie do totalnej opozycji podejmuje konkretne działania.

Kontrole sanepidu się niestety nie skończą, ale będą dotyczyły już jedynie otwierania lokali mimo restrykcji. Restrykcje natomiast według wielu interpretatorów prawa są nielegalne, więc możliwe, że właścicielom lokali uda się uniknąć płacenia nałożonych w czasie takich kontroli mandatów.

Źródło: NCzas, Radio Zet, money.pl