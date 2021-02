Mniej małżeństw, więcej nieślubnych dzieci, coraz późniejsze zakładanie rodzin

Dane GUS są alarmują. Z rok na rok rośnie liczba dzieci rodzących się poza małżeństwami. Liczba małżeństw natomiast drastycznie zmalała – tu dużą winę ponosi rząd, który wprowadził restrykcje dot. wesel.

Z danych GUS wynika, że 25 proc. polskich dzieci urodziło się poza małżeństwem. Jeszcze na początku lat 90-tych było tylko 6-7 proc. nieślubnych dzieci, w roku 2000 – 12 proc.

Te dane pokazują, jak zmieniło się podejście obywateli Polski do zakładania rodziny.

Małżeństw również jest coraz mniej, a ogromnym ciosem dla instytucji małżeństwa jest wprowadzonym przez rząd reżim covidowy.

W zeszłym roku zawarto 145 tys. małżeństw, czyli aż o 38 tys. mniej niż w 2019.

Drastycznie spada też popularność ślubów kościelnych. Małżeństwa wyznaniowe w 2019 roku stanowiły w Polsce tylko około 60 proc. ogólnie zawartych prawnie małżeństw.

Co ciekawe, w zeszłym roku zmniejszyła się również liczba rozwodów. Wpływ na to również mogą mieć obostrzenia.

– Zauważalne w 2020 roku spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji mogą wynikać m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrażanych w związku z COVID-19, w tym obostrzeń sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz czasowo ograniczanej działalności sądów, a tym samym z odwoływania rozpraw rozwodowych i o separacje – podkreśla GUS.

Kolejną zauważalną zmianą jest coraz późniejsze zakładanie rodziny. Obecnie kobiety najczęściej rodzą dzieci w wieku 26-31 lat. W stosunku do lat 90-tych jest to ok. 6-8 lat różnicy.

