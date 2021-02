Silne trzęsienie ziemi koło japońskiej Fukushimy. Premier Japonii zwołał w trybie pilnym posiedzenie rządu

Hipocentrum wstrząsu znajdowało się na głębokości 36 km. Na razie nie wiadomo, jak oddalone od wybrzeża było epicentrum.

Nie ma informacji o ofiarach lub zniszczeniach, ale około 900 tys. gospodarstw domowych w okolicach Tokio jest pozbawionych prądu.

Zarząd elektrowni jądrowej Fukushima poinformował, że nie ma niepokojących sygnałów ani anomalii w pracy siłowni.

Premier Japonii Yoshihide Suga zwołał w trybie pilnym posiedzenie rządu w związku z trzęsieniem ziemi.

BREAKING: 7.0-magnitude earthquake strikes off coast of northeast Japan, near Fukushima, USGS says; tsunami not expected. pic.twitter.com/iCRW7gTcfl

