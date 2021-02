Tajne spotkania Gowina z Tuskiem? Kidawa-Błońska komentuje sprawę

Małgorzata Kidawa-Błońska z PO-KO gościła w programie „Tłit” „Wirtualnej Polski”. Była tymczasowa kandydatka na prezydenta odniosła się do doniesień o tajnych spotkaniach Jarosława Gowina z Donaldem Tuskiem.

Kidawa-Błońska została zapytana, czy PO-KO byłoby chętne, aby media publiczne reformować razem z Jarosławem Gowinem.

– Przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych spotykają się, zaproszenia są wystosowane również do innych polityków, bo to jest dla nas wszystkich bardzo ważna sprawa. Z tego, co wiem, Jarosław Gowin ma zaproszenie na takie spotkanie. Słysząc jego milczenie, lakoniczne wypowiedzi – zastanawia się. To, co się wydarzyło, dla żadnego przyzwoitego człowieka nie może być zaakceptowane – odpowiedziała polityk.

– Jeśli Gowin potwierdzi, że nie zgadza się na ten podatek, to cała opozycja jest przeciwko temu podatkowi i powinniśmy to zatrzymać. Ale PiS może szukać innych sposobów na niszczenie mediów – mówiła dalej.

Rzeczywiście, cała opozycja od prawa aż do lewa jest przeciwna nowemu podatkowi. Pytanie tylko, czy wszyscy są szczerzy. Jest to wątpliwe, gdyż Lewica proponowała podobne rozwiązanie do tego, które obecnie forsuje PiS.

Marszałek Kidawa-Błońska zaapelowała do opozycyjnych polityków: – Apeluję, to jest ten czas, kiedy wszyscy musimy zadbać wspólnie o to, by Polska była demokratycznym, wolnym krajem. Zbyt dużo dzieje się złego, żeby milczeć albo nie zabierać głosu. Ten odważny głos jest bardzo potrzebny – powiedziała.

Polityk została także spytana o doniesienia o tajnych spotkaniach wicepremiera Jarosława Gowina z szefem Europejskiej Partii Ludowej Donaldem Tuskiem. Według wicemarszałek takie spotkania nie miały miejsca.

Źródło: WP