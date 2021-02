Tego jeszcze nie było. TVP przebiło kolejny poziom żenady [VIDEO]

Rządowa telewizja ruszyła z kolejną kampanią propagandową. Tym razem TVP postanowiła szukać wsparcia u widzów, którzy są przeciwni likwidacji państwowej telewizji.

Opozycja domaga się likwidacji rządowej telewizji. Niektórzy posłowie (np. Konfederacji) rozważają też sprywatyzowanie TVP.

Tymczasem rząd PiS i jego prezydent przyznali 2 mld złotych dotacji na propagandę, a teraz chcą opodatkować reklamy w mediach prywatnych. Mało tego, TVP ruszyła z kampanią „w obronie wolności słowa”, w której rzekomi widzowie rządowej telewizji wyrażają dla niej poparcie.

W wyemitowanym w TVP Info materiale próżno szukać jednak młodych ludzi. W większości telewizję PiS bronią babcie, które uwierzyły w socjalizm w wydaniu żoliborskim.

Rządowa telewizja udostępniła nawet specjalny telefon, na który mogą dzwonić fani TVP, aby okazać jej poparcie. Ów numer to 22 50 70 410, a część telefonów od „zwolenników” wyemitowano w wiadomościach.

– Nie wyobrażam sobie wyłączenia TVP Info, gdzie mam podstawowe, prawdziwe wiadomości. Też zasłużyłam na to, aby oglądać to co lubię – mówi jedna z widzek TVP.

– Błagam was nie dajcie się zlikwidować. Będą nas cały czas kłamać, oszukiwać, piętnować, błagam nie dajcie się zlikwidować – mówi zrozpaczonym głosem inna.

– To jest zamach na moją wolność, ponieważ eee… konstytucja daje mi wolność wyboru telewizji, która ja chcę oglądać, a ja chcę oglądać TVP Info, Wiadomości, Agro Biznes, bo to mi odpowiada, bo chcę wiedzieć co się dzieje w moim państwie – piekli się inna fanka rządowej stacji.

Źródło: TVP Info