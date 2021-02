„Tutaj mogłaby być Twoja firma…”. Nie daj się i otwórz gospodarkę z Konfederacją!

„Tutaj mogłaby być Twoja firma…, ale niestety PiS z pomocą PO, PSL i Lewicy zamknął gospodarkę!” – czytamy na grafice opublikowanej na koncie facebookowym Konfederacji. Do niej dołączony jest długi i merytoryczny wpis o tym jak „banda czworga” niszczy Polskę. „Musimy natychmiast zatrzymać ten chory lockdown, całkowicie otworzyć gospodarkę oraz ochronę zdrowia i przywrócić NORMALNOŚĆ” – podkreślają konfederaci i zachęcają do wzięcia udziału w zbiórce podpisów.

Konfederaci postanowili nawiązać do środowego strajku mediów. Na portalach i kanałach telewizyjnych pojawiały się czarne plansze z białym napisem np. „Tutaj powinien być twój ulubiony program…”. Merytoryczna opozycja postanowiła odnieść się do dużo większego problemu czyli blokowania gospodarki przez rząd.

„Niebawem minie rok od wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19. Ten czas przejdzie do historii, bo rządzący, bez podstawy prawnej, całkowicie NIELEGALNIE zamknęli gospodarkę, wprowadzając lockdowny, które po dziś dzień dewastują nasze życie społeczno-gospodarcze. A wszystko zaczęło się od 3 marca, gdy podczas nocnych głosowań koalicja ‚bandy czworga’ PiS-PO-Lewica-PSL w szalonym tempie przepchnęła bardzo niebezpieczną specustawę covidową, którą otworzyła rządzącym furtkę do wprowadzenia lockdownu. Tylko #Konfederacja głosowała przeciwko!” – czytamy w poście.

„Banda czworga’ wspólnie uchwaliła ustawę wprowadzającą prawodawstwo stanu wyjątkowego, restrykcyjne przepisy ograniczające wolności obywatelskie i swobodę gospodarczą, a także ograniczanie odpowiedzialności władzy za skutki walki z wirusem.

Wykorzystano wówczas narastającą w społeczeństwie panikę (którą sami nakręcali wraz z głównymi mediami) do powiększania prerogatyw państwowych kosztem wolności obywateli!

KO, Lewica i PSL pozują teraz na krytyków nielegalnych obostrzeń i próbują wmówić obywatelom, że nie mają nic wspólnego z tym bezprawiem niszczącym polską gospodarkę. NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ!” – ostrzegają Konfederaci.

„Przez ten niespełna rok, za sprawą bandyckich działań partii rządzącej, która uruchomiła cały aparat państwa (policja, sanepid, skarbówka, nawet straż pożarna!), by nękał polskich przedsiębiorców i wszystkich obywateli, którzy nie godzą się na bezprawne obostrzenia, pracę straciło wiele osób. Tysiące firm już ogłosiło upadłość, inne desperacko walczą o przetrwanie. Dzięki ogólnopolskiej akcji #OtwieraMY i pomocy prawnej dla przedsiębiorców (otwieramy.kongres.biz), której udzielamy jako jedyne ugrupowanie polityczne, udaje się ratować wiele firm przez bankructwem. Władza jednak robi wszystko co może, używając wszelkich możliwych środków represji oraz tępej, kłamliwej propagandy TVPiS, aby dobijać poszczególne branże. To, co rozpętał nam rząd to ZBRODNIA dokonana na gospodarce. Każdy, kto przyłożył do tego rękę, musi ponieść odpowiedzialność!” – czytamy.

„Musimy natychmiast zatrzymać ten chory lockdown, całkowicie otworzyć gospodarkę oraz ochronę zdrowia i przywrócić NORMALNOŚĆ. Koniecznie dołączcie do zbiórki podpisów pod ustawą ‚Otwieramy gospodarkę 👉 otwieramygospodarke.pl. To pierwszy, fundamentalny krok” – podkreślają politycy Konfederacji.

„W kolejnym należy zahamować podatkowe szaleństwo obozu władzy, który z pomocą Lewicy podnosi kolejne podatki w czasie kryzysu, co jest działaniem na szkodę społeczeństwa. Nasza gospodarka potrzebuje bardzo silnych impulsów: prostych i niskich podatki, wolności gospodarczej, redukcji biurokracji. Musimy odblokować przedsiębiorczość, bo inaczej utoniemy w kryzysie gospodarczym. Pozwólmy ludziom działać!” – apelują Konfederaci.

„Trzeba też doprowadzić do rozliczenia każdej, haniebnej i bandyckiej decyzji rządzących, która przyczyniła się do chaosu i zapaści gospodarczej. Nie zapominajmy o opozycji, która głosowała ramię w ramię z PiS-em. Brzydzimy się polityką, która stała się jednym z symboli III RP, czyli ‚ręka rękę myje’. Możecie być pewni, że nam nigdy ręka nie zadrży, gdy przyjdzie moment rozliczeń” – podkreślają.

„Dlatego od samego początku jesteśmy atakowi zarówno przez pozostałe partie i ich media, które wspólnymi siłami konserwują ten antyobywatelski system. #Konfederacja powstała, by to zmienić! Nigdy nie poddamy się w walce o lepszą Polskę. W jedności siła. Udostępnijcie ten przekaz, przebijmy się przez propagandę głównych mediów, niech jak najwięcej osób to zobaczy” – zakończyli.