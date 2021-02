Zaskakujące wyniki. PiS poniżej 30 proc., Konfederacja rośnie [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Sondaż IPSOS pokazuje, że PiS w zatrważającym tempie traci poparcie. Rośnie Konfederacja i liberałowie.

Pracownia IPSOS wykonała sondaż poparcia dla partii politycznych. Badanie opublikował znany z niechęci do Konfederacji portal Oko.press.

Ku zaskoczeniu wszystkich wynika z niego, że poparcie dla PiS runęło, a dla Konfederacji wystrzeliło.

Mało tego, z badania wynika, że Koalicja Obywatelska i Polska 2050 Szymona Hołowni będą musiały wybierać między Konfederacją, a Lewicą, aby stworzyć rząd.

Wynik PiS w sondażu to już tylko 29 proc. To za mało, aby rządzić samodzielnie, a nawet w koalicji (chyba, że z KO lub Hołownią co jest niemożliwe).

KO i Polska 2050 w badaniu dostały po 20 proc. Lewica i Konfederacja dostały po 10 proc.

PSL może liczyć na 4 proc. 1 proc. wybrało inną partię, a 6 proc. to wyborcy niezdecydowani.

Badanie wykonano w dniach 10 – 12 lutego.

Jeśli rozłożymy wyborców niezdecydowanych pomiędzy poszczególne partie, otrzymamy następujące wyniki:

PiS – 30,9 proc. oraz 172 mandaty

KO – 21,3 proc. oraz 96 mandatów

Polska 2050 – 21,3 proc. oraz 107 mandatów

Lewica – 10,6 proc. oraz 41 mandatów

Konfederacja – 10,6 proc. oraz 43 mandaty

Mniejszość niemiecka – 1 mandat

Różnice u KO i Polski 2050 oraz Lewicy i Konfederacji wynikają z nierównomiernego rozkładu mandatów w poszczególnych okręgach.

Konfederacja zdobyła 14 proc. głosów młodych (18 – 39 lat) kobiet (najmniej) oraz 27 proc. (najwięcej) młodych mężczyzn.

Źródło: Oko.press