Morawiecki nie będzie premierem do końcem kadencji? Większość jest o tym przekonana [SONDAŻ]

Polacy nie wierzą, że Mateusz Morawiecki utrzyma stanowisko premiera do końca kadencji. Nowy sondaż pokazuje, że wiara w delfina Jarosława Kaczyńskiego topnieje.

Mateusz Morawiecki z doradcy Donalda Tuska zamienił się w faworyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Łaska szefa rządzącej partii sprawiała, że oponenci premiera w wewnątrz obozu PiS unikali konfrontacji.

Jednak od dłuższego czasu pojawiają się spekulacje, iż Mateusz Morawiecki może zostać „zderzakiem”. Odpowiedzialność za zniszczenia w gospodarce (i nie tylko) miałaby spać na niego, a PiS podmieniłoby go np. na Daniela Obajtka, na okres poprzedzający wybory parlamentarne.

Spekulacje rozgrzał sam prezes PiS, który w wspierającej partię telewizji chwalił Obajtka. Ten ostatni jednak niezbyt spieszy się na stanowisko premiera i przecina spekulacje.

Teraz pracownia SW Research sprawdziła, co o sytuacji premiera sądzą Polacy. Pracownia spytała, czy Polacy wierzą, że Morawiecki pozostanie premierem do końca kadencji obecnego parlamentu.

Wyniki badania opublikowała niedzielna „Rzeczpospolita”.

Zaledwie 33,8 proc. respondentów stwierdziło, że wierzy, iż Morawiecki utrzyma się na stanowisku premiera. Natomiast aż 38,1 proc. ankietowanych nie wierzy w taki scenariusz.

28,1 proc. respondentów nie miało zdania w tej kwestii.

– Częściej to mężczyźni uważają, że Mateusz Morawiecki nie pozostanie premierem do końca kadencji parlamentu (41 proc. vs 36 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby do 24 lat (40 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (49 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (50 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10.02-11.02.2021 r.

Źródło: Rzeczpospolita