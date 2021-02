O Trumpie będzie jeszcze głośno. Prezydent wydał oświadczenie tuż po decyzji Senatu ws. impeachmentu

Drugi proces o impeachment Trumpa trwał zaledwie pięć dni, co czyni go najkrótszym w historii.

Uniewinnienie oznacza, że Trump ma otwarte drzwi do ubiegania się o fotel w Białym Domu w 2024 r.

Tuż po decyzji Senatu Trump wydał oświadczenie i zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości będzie o nim głośno.

„Wkrótce wystąpimy z wizją jasnej, promiennej i niczym nieograniczonej przyszłości Ameryki” – napisał 45. prezydent USA.

„Nasz historyczny, patriotyczny i piękny ruch, by uczynić Amerykę znowu wielką, dopiero się rozpoczął. W nadchodzących miesiącach mam wam wiele do przekazania wam” – oświadczył tajemniczo Trump.

Trump statement makes clear he’s not going away: “Our historic, patriotic and beautiful movement to Make America Great Again has only just begun. In the months ahead I have much to share with you…” pic.twitter.com/vOCD30rTqW

— Jim Acosta (@Acosta) February 13, 2021