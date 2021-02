W niedzielę śnieg spadnie na wschodzie Polski. Od poniedziałku zacznie napływać arktyczne powietrze

W niedzielę w ciągu dnia we wschodniej Polsce może spaść od 5 do 7 cm śniegu – poinformował PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się mroźnie – przekazał.

„W niedzielę w ciągu dnia prognozujemy nieco więcej opadów śniegu na wschodzie. Chodzi głównie o północny-wschód kraju. Może tam spaść od 5 do 7 centymetrów śniegu” – powiedział PAP Gawron.

Synoptyk poinformował, że w niedzielę „temperatura maksymalna będzie od -5 st. C na południu, do zera na północy i maksymalnie 2 st. C nad samym morzem”.

🌨️W dzień we wschodniej połowie kraju opady śniegu, na północnym wschodzie przyrost pokrywy śnieżnej do około 7 cm. Temperatura maksymalna od -5°C na południu, -2°C w centrum, do 1°C nad morzem; w obszarach podgórskich od -8°C do -5°C. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.#IMGW pic.twitter.com/qnEZhOifTR — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 14, 2021

„Od poniedziałku znów zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze arktyczne i zwłaszcza na wschodzie zrobi się znowu mroźnie. W środkowej części tygodnia według najnowszych prognoz temperatura w nocy na wschodzie kraju może spadać nawet poniżej -20 st. C” – poinformował synoptyk.

⚠️IMGW-PIB wydało nowe #ostrzeżenie #meteo 1 stopnia na zawieje i zamiecie śnieżne dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

💨Przewiduje się #zamiecie śnieżne spowodowane przez północno-zachodni #wiatr o prędkości do 30 km/h, w porywach do 55 km/h. pic.twitter.com/eeC9xkGmIW — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 14, 2021



(PAP)