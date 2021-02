Brutalne morderstwo modelki. 18 kul przeszyło jej ciało

Landrith w świecie mody była znana m.in. z konkursów Miss Manhattan 2014 czy America’s It Girl Miss Lady Liberty, a także jako aktorka reklamowa.

Ciało modelki zostało znalezione przy jednej z autostrad w Pensylwanii. Sekcja zwłok wykazała, że Landrith została postrzelona aż 18 razy, a bezpośrednią przyczyną śmierci były strzały oddane w głowę i szyję.

Policja zatrzymała podejrzanego. To 28-letni kierowca ciężarówki. Na ślad potencjalnego mordercy natrafiono dzięki notatce znalezionej w kieszeni modelki. Miała na niej zapisane imię, nazwisko, numer telefonu oraz e-maila mężczyzny.

W kabinie podejrzanego znaleziono ślady krwi oraz łuski po nabojach. Sam kierowca konsekwentnie nie przyznaje się do morderstwa i twierdzi, że Landrith nie widział nigdy na oczy, a w ostatnich dniach z postoju dla ciężarówek zabrał „na stopa” inną kobietę.

Głos w sprawie zabrał brat zamordowanej modelki. Zdradził amerykańskim mediom, że od pięciu lat nikt z rodziny nie miał kontaktu z Landrith, nie widzieli, co się z nią dzieje. Z informacji policji wynika, że 47-latka w ostatnich miesiącach sporo podróżowała pomiędzy stanami i posługiwała się fałszywymi danymi osobowymi. Motyw zabójstwa na razie nie jest znany.

February 13, 2021